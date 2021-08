Amnistía Internacional recuerda el cumpleaños del artista contestatario encarcelado Maykel Osorbo

Amnistía Internacional celebró el viernes el aniversario del nacimiento del artista contestatario encarcelado por la dictadura cubana, el rapero Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", uno de los principales activistas del Movimiento San Isidro que ha alcanzado notoriedad internacional por su participación en la canción Patria y Vida.

El organismo defensor de los derechos humanos, a través de un Twit de su directiva, Erika Guevara Rosas, recordó que el 20 de agosto es "el cumpleaños del artista y defensor de DDHH Maykel "Osorbo," quien hoy es un preso de conciencia, encarcelado solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica. ¡Demanda su libertad inmediata e incondicional!".

El 18 de mayo, agentes de seguridad se presentaron en su domicilio y lo detuvieron y ahora está recluido en la Prisión Provincial de Pinar del Río por cargos de “atentado”, “resistencia”, “evasión de presos o detenidos” y “desórdenes públicos”.

Esta semana Amnistía Internacional declaró como preso de conciencia al Osorbo, a los también artistas Hamlet Lavastida y Luis Manuel Otero, a la activista Thais Maylén Franco, al reportero Esteban Rodríguez y al líder opositor José Daniel Ferrer.

El organismo defensor de los derechos humanos exige a Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional de estos seis reos de conciencia además del resto que languidece en las cárceles de la isla.

Por su parte, el Movimiento San Isidro (MSI) no hace menos y celebra también el aniversario 38 del rapero preso, quien es un destacado miembro de dicho movimiento de artistas libres en Cuba.

"El nombramiento en el caso de Maykel, refuerza la denuncia ya presentada en la ONU, y respaldada por prestigiosas organizaciones internacionales, sobre su injusta detención. Resulta determinante en un contexto donde el rapero no deja de ser difamado en la televisión nacional de Cuba, usando el mismo fragmento de video extraído de una de sus directas hace meses. Llama la atención que solo sea citado este fragmento, por el que Maykel se disculpó al menos en dos ocasiones y explicó que había sido en un momento de molestia, cuando Maykel hacía directas casi todos los días. Más allá de las impresiones y prejuicios que puedan existir a favor o en contra de Maykel, lo que está claro es su inocencia y las múltiples irregularidades y violaciones alrededor de su caso. Maykel está preso como escarmiento para todos. Contar a todos la realidad de su barrio, cantar desde siempre la verdad sobre Cuba y lanzar Patria y Vida al mundo, son su orgullo y su fuerza. Felicidades a Maykel en su cumpleaños. Libertad para él y para Cuba", escribió San Isidro.

El artista dedicó el premio que le otorgó la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo (VOC) a todos los cubanos que "están puestos" en la lucha para derrocar al régimen comunista en la isla.

“Con el corazón, quiero agradecer a esas personas que nos hicieron llegar el premio, fruto de un trabajo limpio, de un trabajo que casi le cuesta la vida a uno, fruto de un trabajo que ha costado que me den golpes, que me partan el tabique, que me rompan los dedos, porque así funcionan los esbirros. Yo pienso que uno nunca hace algo, ni una denuncia, ni una canción con la idea de que le den un premio. Porque yo no me siento a ese nivel. Pero este premio marca el camino", declaró el rapero.