Amnistía Internacional: condena en Alemania a un agente sirio por crímenes de lesa humanidad es una victoria histórica para la justicia

"Los últimos días de 2021 estuvieron marcados por una escalada particularmente cruel de la represión de Rusia contra el periodismo y el activismo independientes", aseveró Human Rights Watch (HRW).

En medio de una oleada de designaciones de nuevos "agentes extranjeros", arrestos de activistas políticos y terribles fallos judiciales que permitieron al gobierno cerrar Memorial, el gigante de los derechos humanos del país, las autoridades rusas han asestado un duro golpe a otra entidad clave de la sociedad civil. El 25 de diciembre, mientras gran parte del mundo estaba de vacaciones, las autoridades bloquearon el sitio web de OVD-Info, denunció HRW.

OVD-Info es un destacado grupo de derechos ruso que informa sobre abusos policiales en manifestaciones públicas, organiza servicios legales gratuitos para miles de manifestantes detenidos arbitrariamente y analiza las normas y tácticas utilizadas por las autoridades para restringir la libertad de reunión.

El grupo se describe a sí mismo como un "proyecto mediático de derechos humanos" y opera formalmente bajo los auspicios del Centro de Derechos Humanos Memorial, que fue liquidado por el Tribunal Municipal de Moscú el 29 de diciembre. Tanto Memorial como OVD-Info habían sido designados como "agente extranjeros".

Roskomnadzor, el organismo de control estatal de medios y comunicaciones, bloqueó el sitio web, citando una decisión judicial del 20 de diciembre que afirmaba que el grupo "justificaba" y "promovía" el terrorismo y el extremismo. El tribunal también ordenó a las plataformas de redes sociales eliminar las cuentas del grupo, ya que supuestamente tenían como objetivo "fomentar entre una parte importante de su audiencia la noción de que es aceptable cometer delitos".

HRW precisó que OVD-Info no estaba al tanto de la audiencia judicial hasta que se dieron cuenta de que su sitio web estaba bloqueado y vieron un informe de noticias que hacía referencia a la misteriosa decisión. Uno de sus abogados corrió al tribunal para pedir una copia de la sentencia, pero no pudo obtenerla. Solo leyeron el documento cuando el tribunal lo publicó cinco días después, el 30 de diciembre. "El tribunal dijo que nos había enviado información sobre la audiencia programada, pero no teníamos idea. No hubo notificación, nada", dijo Denis Shedov, abogado de OVD-Info.

"Ahora", indicó HRW, "las autoridades rusas están presionando a las principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook y Twitter, para que bloqueen al grupo, de conformidad con el fallo judicial. Si las plataformas ceden ante la presión, el trabajo de OVD-Info se paralizará. Las redes sociales son un salvavidas entre OVD-Info y las personas que confían en sus servicios legales e información. Es crucial que los gigantes tecnológicos cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y garantizar que esta línea de vida permanezca abierta".