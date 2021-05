Canciller colombiana Claudia Blum renuncia a su cargo

El senador estadounidense Marco Rubio dijo este miércoles en una entrevista en el programa La Noche con la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, que lo que está pasando en Colombia es debido a que se busca desestabilizar al Gobierno del presidente Iván Duque por parte del ELN, de disidentes de las FARC, Venezuela y Cuba.

Especificó el senador que son elementos comunistas marxistas de la región quienes siempre han buscado desestabilizar al Gobierno colombiano y a la situación dentro de Colombia.

Dijo Rubio que utilizan momentos como estos para organizarse y tratar de llevar la situación "a lo que estamos viendo en estos momentos" y agregó que es “más, aquí mismo la semana pasada en Washington un grupo comunista llamado Code Pink, el mismo grupo que ha apoyado a Maduro en todo, fueron líderes en las manifestaciones que se llevaron a cabo en las calles de este país. Así que, en fin, otra cosa que yo les digo a mis colegas es que el ELN y las FARC son una amenaza directa al personal norteamericano trabajando dentro de Colombia, por ejemplo, en la embajada en Bogotá. Ellos desean, siempre han querido y tienen la capacidad de llevar a cabo un ataque directo en contra de nuestra embajada y nuestro personal, así que esto es un peligro y es importante ser claros".

El senador dijo que “esto es una política en la que Cuba se ha hecho experta, en este tipo de actos”.

Agregó Rubio que “la administración Biden hasta ahora no se ha pronunciado claramente sobre esto, no le puedo responder por qué. Yo tengo mi teoría, hay individuos dentro de ese gobierno que simpatizan o no entienden; simpatizan con la izquierda, o no entienden la realidad de lo que está ocurriendo, o se creen que como siempre, muchas de esas personas en el cuerpo diplomático piensan que tienen que balancearse”.

Rubio concluyó diciendo a la entrevistadora que se imaginara “Dios no quiera, una Colombia que caiga en manos de aliados de Nicolás Maduro y del gobierno en La Habana. Es una región menos estable y es una amenaza directa a la seguridad nacional de EE.UU. Así que yo espero, que Dios no quiera, que eso no llegue a eso. Pero es importante vigilarlo de cerca, muy de cerca”.