Amenazan a periodista independiente con proceso penal por "instigación a delinquir"

El periodista independiente Vladimir Turró dijo este lunes a Radio Martí que fue sometido este domingo a un interrogatorio policial durante el cual lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia por cargos de instigación a delinquir.



Turró, que ha sido detenido en dos ocasiones en menos de 15 días, afirmó que el régimen de la isla pretende abrir un proceso penal en su contra.



Según el comunicador, fue arrestado a unas cuadras de su casa, donde se encontraba “el supuesto jefe de Sector de mi zona, quien me detiene y me dice que tenía que acompañarlo a la estación de la policía del (Reparto) Capri, en el mismo municipio de Arroyo Naranjo, cerca de mi casa, realmente”.

El “supuesto jefe de Sector”, como lo define Turró, le comunicó que en la unidad policial “había unos compañeros de él que querían conversar conmigo; evidentemente, ya yo entendía que se trataba de la Seguridad del Estado”.

“Lo corroboré cuando llegué allí y me estaban esperando el oficial Dominic y el teniente coronel Esteban con un instructor de Villa Marista (sede de la Seguridad del Estado)”, explica el periodista independiente, añadiendo que allí mismo le fue levantada un acta de advertencia “por una supuesta instigación a delinquir”.

Turró señaló, además, que “todo fue porque ellos están escuchando constantemente todas mis llamadas telefónicas, y yo me disponía a ir para entrevistar a una persona y, nada, ellos aseguran que yo estoy instigando a

las personas a que hablen mal del régimen, cosa que no es verdad”.

“Lo mío es hacer periodismo y, nada, allí estuve alrededor de tres horas, hasta que fui liberado. De hecho, me entregaron el teléfono, que me lo habían metido en agua. Me impusieron un acta de advertencia, la cual no firmé, me negué a firmarla, porque yo no estoy instigando ni incitando a nadie a delinquir”, afirmó Turró.

El reportero independiente dijo que, en su opinión, la policía política está “fabricando una causa común" en su contra.

"Incluso, según el instructor que estuvo allí, me dijo que a la tercera acta de advertencia por instigación a delinquir, ya mis papeles serían entregados a fiscalía para entonces ser juzgado penalmente”, concluyó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)