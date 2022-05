Amenazan a Jonathan Torres Farrat con dilatar su juicio: "Es una forma de tortura", denuncia su madre (VIDEO)

El joven manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat, recluido en el penal Jóvenes de Occidente, en El Guatao, municipio habanero de La Lisa, está siendo amenazado por un agente de la policía política con la postergación indefinida de su juicio.

El oficial Ángel, que “lo atiende” por la Seguridad del Estado, le dijo que su juicio no se realizará hasta que su madre, Bárbara Farrat Guillén, deje de publicar informes sobre la situación que enfrentan los reos dentro de la prisión.

“Lo están haciendo, tanto para torturarlo a él, como para torturarme a mí. El oficial que me atiende a mí no es mismo que el de Jonathan. En la cárcel, a mi hijo lo atiende un tal Ángel, que ahora le trató de hacer lo mismo que me hizo el oficial Denys”, dijo Farrat Guillén este jueves a Radio Martí.

Pero su hijo se mantiene firme en las denuncias, aseguró la mujer.

“La Seguridad del Estado lo que menos se imagina es que, cada vez que yo entro a la visita, Jonathan lo primero que me dice es que no me detenga. Aunque pasen dos años, aunque pase el tiempo que sea, que siga denunciando, que lo que desean las autoridades es que él me convenza para que yo deje de denunciar, y entonces es que bajará la fecha de su juicio. Es una forma de tortura”, señaló.

Este miércoles, el preso político fue cambiado de compañía porque se niega a la rehabilitación ideológica, y en el destacamento donde se encontraba recibirían un equipo fílmico de la televisión cubana para hacer un reportaje sobre la reeducación penal de los manifestantes, cuenta su madre.



“Las veces que la Seguridad del Estado ha tratado de molestar a mi hijo, Jonathan, simplemente, les ha dicho que no tiene nada que hablar con ellos, y que no firma ningún documento, y que él es un preso político y, por tanto, no participa en ninguna actividad política en el penal. Entonces, al ver la actitud que tiene él, ellos no quisieron correr el riesgo, y desde ayer lo sacaron de esa compañía”, detalló Farrat Guillén.

El menor, de 17 años de edad, presenta problemas de salud, pero no recibe la adecuada atención médica, ni los medicamentos que necesita, señaló la madre.

“Mi hijo está enfrentado un fuerte estado gripal, y traté de hablar con el director de la prisión, sin tener éxito, para decirle que a nosotros, los familiares de los presos, nos exigen los tarjetones de vacunación para entrar en el penal, mientras que Jonathan lleva varios días enfermo y no le han practicado una prueba PCR, ni tan siquiera un test de antígenos rápido”, enfatizó.

Torres Farrat fue encarcelado el 13 de agosto de 2021 y tiene una petición fiscal de ocho años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desorden público.

La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció a principios de mayo que un total de 26 menores de edad han sido condenados a prisión o arresto domiciliario por manifestarse contra el gobierno el 11 de julio pasado en Cuba, y se enfrentan a sentencias de hasta 19 años. Trece de ellos han sido condenados por sedición, al menos 14 se encuentran en prisión y seis aún permanecen a la espera de juicio, entre ellos Jonathan Torres Farrat.