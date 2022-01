‘En el Combinado del Este te arrancan los dientes”, así amenazaron a activistas que exigieron libertad de presos políticos en Cuba

El actor y activista Daniel Triana, detenido en la mañana del lunes frente al Tribunal Supremo Popular en La Habana, junto a los también activistas Carolina Barrero y Arián Cruz, dijo a Radio Martí que el objetivo de su protesta frente a esa entidad era dar visibilidad a los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio.

“Nosotros estábamos por los juicios que están sucediendo; lo que a nosotros nos sucedió fue poco comparado con lo que les pasa en las cárceles a los presos políticos. De hecho, uno de los instructores penales lo reconoció y me dijo: ‘En el Combinado del Este, allí te arrancan los dientes”.

Al ser detenidos, los activistas gritaron desde la patrulla policial consignas como “Justicia para el pueblo”, “Libertad para los presos políticos” y “Abajo el imperio del miedo”. Primeramente, fueron llevados a la Unidad de Cuba y Chacón, después, fueron trasladados a la Unidad policial de San Miguel del Padrón.

Por el camino, precisó Triana, “continuamos gritando desde el patrullero. Les gritamos “¡Libertad¡”, los policías, para agredirnos, aceleraban mucho el carro y después daban frenazos para que nos diéramos en la cabeza contra la pared esa de PBC que tienen las patrullas”.

Al llegar a la Unidad policial de San Miguel del Padrón, “nos obligaron a desnudarnos, nos cogieron todas las pertenencias, después, llegaron los agentes de la policía política, conocidos como “Jordan” y “Darío”, con una larga data de represión en La Habana", indicó el activista del 27N y miembro de Archipiélago.

“Puedo decir en mi caso, con total responsabilidad, que el agente “Jordan” aplicó técnicas de tortura psicológica conmigo. Me empezaba a susurrar amenazas al oído, a humillar, a decirme cosas sobre mi apariencia física y a chantajearme emocionalmente con mi mamá; a decirme todas las torturas que me podían hacer cuando me metieran preso en el Combinado de Este. Empezaba a gritarme, a dar golpes en la pared para que yo me asustara, para quebrarme de los nervios. Jordan me dijo, literalmente, que él ‘a mí me cogía y me partía como un lápiz”.

En opinión de Triana, la visibilidad fue un factor importante para que todo terminara y fueran liberados los tres tras casi siete horas de arresto.

Conocido en las redes sociales como “Danielito Tri Tri”, Triana resumió así lo sucedido: “Fuimos arrestados y fuimos amenazados y fuimos ofendidos, fuimos vejados y nuestros teléfonos celulares fueron rotos, todo eso, por ejercer un derecho”.