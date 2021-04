Alumnos del pre del Cotorro molestos por expulsión de su profesor, vinculado al Movimiento San Isidro

El Instituto Preuniversitario Urbano "Roberto Santiago Labrada Ávila", en el Cotorro, La Habana, expulsó a uno de sus profesores, en un hecho que ha generado rechazo en el alumnado y parte del profesorado.

Manuel de la Cruz recibió una carta firmada por varios profesores que coincidieron en establecer que ya no cumplía los requisitos para enseñar las lecciones de "Preparación Ciudadana", una asignatura que llevaba tres años impartiendo.

El joven de 28 años, que cursaba además estudios pedagógicos para la especialidad de Matemáticas, también se gana la vida actuando como payaso en fiestas infantiles. Fue arrestado y multado con 3000 pesos por participar en una fiesta infantil organizada en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja por el activista Luis Manuel Otero Alcántara.

De la Cruz concedió una entrevista a la periodista de Radio Televisión Martí, Ivette Pacheco, donde ofreció detalles de su caso.

“Tengo un primer intercambio con los oficiales de la Seguridad del Estado el primero de abril, debido a ellos me citan, pues querían conversar conmigo acerca del tono en el que venían mis publicaciones en Facebook. Yo desde hace algún tiempo venía en Facebook condenando las detenciones y arrestos arbitrarios que estaban existiendo contra muchos opositores, contra muchas personas que estaban manifestando su forma de pensar y de igual manera me había solidarizado con las los huelguistas de la UNPACU, pues creía que su que su causa era justa. Y entonces el día anterior al primero de abril yo había compartido una publicación que estaba haciendo un llamado a una manifestación pacífica que consistía en ir a un parque, a cualquiera de los parques que hay en los municipios de aquí de del país, con un pulóver azul y un girasol. La manifestación consistía en eso y de esa manera hacerle entender a la UNPACU que estaba recibiendo apoyo de los ciudadanos de este país”, explicó.

"Ya yo sabía entonces que luego de eso iba a ser inminente la salida. No obstante, el lunes 5 de abril yo me presento en San Isidro para la actividad infantil que íbamos a hacer, donde yo soy detenido donde yo soy arrestado y donde soy entrevistado durante varias horas. Y ahí, en la estación de Aguilera, los oficiales de la seguridad que también me entrevistaron y me atendieron y confirmaron que a mí había que expulsarme del centro de trabajo, por lo tanto fui convocado una reunión el jueves sobre las 9:30 de la mañana y cuando iba a la escuela me estaban esperando el director y más de más de doce maestros con una carta de la cual tengo imágenes, pues le solicité tirar una foto a la a la misma", relató el joven quien confesó haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba como vía para tener una vivienda.



Tras conocer de su despido, lo publicó en un estado de WhatsApp, donde dice tener el mayor contacto con sus amistades, con familiares y con estudiantes, y la reacción fue inmediata.

"Muchos de ellos enseguida empezaron a darme apoyo. Ahí tenemos los comentarios como que no estaban de acuerdo con la noticia, como que sabían que todo esto estaba siendo instrumentado por el gobierno. Muchos de ellos me decían "lo veíamos venir" porque no se puede pensar diferente. Eso te pasa por ser la ovejita desobediente que piensa diferente a ellos. Y muchos de ellos no dudaron en darme el apoyo. Yo les expliqué que nunca sus identidades serían reveladas porque todos tienen el miedo de ser separados del centro o que le sea quitada una carrera universitaria. Muchos de ellos me hablaron de ese miedo", explicó.