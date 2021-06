¿Qué tiene Seguridad del Estado contra Yuri Valle? pensamientos de Martí, imágenes de Maceo y una propuesta elecciones libres

Agentes de la policía política allanaron el jueves la vivienda del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, a quien mantienen incomunicado en el centro de operaciones de la seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, en La Habana. Al parecer encontraron poco, según relata su esposa en entrevista con Radio Televisión Martí.

"El registro comenzó a las 11 de la mañana vinieron seis militares con dos testigos. Sencillamente, son dos trabajadores que trabajan al frente de la casa, que es donde la Seguridad del Estado acostumbra a meterse para vigilarnos", dijo la activista Eralides Frómeta.

La mujer, que en horas de la tarde fue detenida y multada por intentar llegar a la sede del movimiento Damas de Blanco, al que ella pertenece, ofreció detalles del registro: "Ocuparon aquí unos papeles con pensamientos martianos, dos fotos de Antonio Maceo, una propuesta 20/20 de “Elecciones libres Ya”, una foto del mismo esbirro que vino encabezando el registro ayer que se hizo llamar “Dominique”. Me dieron a firmar el acta de los papeles que se llevaron. Posteriormente, me tuvo el “Dominique” cuestionando con una foto que me enseñó de dos jóvenes sentados en un parque que yo no sé quiénes son. Luego me enseñó otra foto de los mismos jóvenes, pero Yuri sentado al lado, pero la foto nunca muestra de que Yuri está hablando con ellos, porque Yuri está incluso virado de frente para otro lado. Estuve todo el tiempo dándome cuenta que él está empeñado en mandar a Lázaro Yuri para una prisión, bajo cualquier excusa y bajo cualquier delito".

Sobre su propio arresto Frómeta relató: "Me querían llevar detenida porque no querían que yo hiciera presencia aquí en el registro que ellos estaban realizando en mi vivienda. Fue terrible. Quedé muy aturdida. Como no tenía servicio telefónico, fue que decidí ir para la sede y ahí fue donde entonces desafortunadamente me arrestaron y me llevaron para (La estación Policial) Aguilera y salí ya con una multa de 150 pesos sólo porque nadie puede ir a aproximarse a la sede de las Damas de Blanco".

Valle Roca, es nieto del líder de los comunistas cubanos Blas Roca Calderío (1908- 1987) y sobrino del líder opositor Vladimiro Roca Antúnez, como opositor ha participado en numerosas manifestaciones pacíficas, también ha sido detenido en varias ocasiones.

La más reciente ocurrió el 14 de junio, al día siguiente de que filmara una lluvia de octavillas exigiendo reformas democráticas en Cuba y lo publicara en Facebook.

Fue citado a la estación policial de Zapata y C, en relación a una causa abierta en el 2020 por desacato y tras presentarse en la unidad, fue detenido y conducido a Villa Marista.

Precisamente, uno de los trabajos de Delibera, la organización que fundó el 24 de septiembre de 2018, es ​llevar a las redes sociales los problemas y necesidades de la ciudadanía, según explicó Valle en 2019 en entrevista con Radio Televisión Martí.