Alertan que coronavirus podría quedar para siempre como el VIH

El 24 de febrero de 1943, un avión de transporte Douglas C-47 Skytrain con el número de serie 42-32892 salió de una fábrica en Long Beach, California, y fue entregado a la Fuerza Aérea de los EEUU, informó Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL).



El 12 de marzo de 1943, el avión fue entregado a la Fuerza Aérea Soviética en Fairbanks, Alaska, y recibió el registro URSS-N238. Desde allí, voló 5.650 kilómetros a la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, uno de los 14,000 aviones enviados por los Estados Unidos a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial bajo el programa masivo de Préstamo y Arrendamiento (“Lend-Lease Program”).



Este C-47 fue enviado al extremo norte y pasó la guerra realizando misiones de reconocimiento y monitoreo del clima sobre el mar de Kara. Después de la guerra, fue transferido a la aviación civil, transportando pasajeros sobre la tundra congelada sobre el Círculo Polar Ártico. El 23 de abril de 1947, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia con 36 personas a bordo cerca de la aldea de Volochanka en la península de Taimyr.



El 11 de mayo de 1947, 27 personas fueron rescatadas, después de haber pasado casi tres semanas en la intemperie. El capitán, dos miembros de la tripulación y seis pasajeros se habían ido antes en un esfuerzo desafortunado por obtener ayuda. El cuerpo del capitán, Maksim Tyurikov, fue encontrado por cazadores locales a unos 120 kilómetros del choque en 1953. Los demás nunca fueron encontrados.





El avión pasó 69 años en la tundra antes de que una expedición de la Sociedad Geográfica Rusa lo rescatara en 2016 y devolviera los restos a Krasnoyarsk.



"Sabía que su lugar correcto era un museo", dijo a RFE/RL Vyacheslav Filippov, un coronel en la reserva de la Fuerza Aérea Rusa que ha escrito extensamente sobre la conexión siberiana del programa Lend-Lease. "No era solo una pieza de chatarra. Es nuestra historia viva. Este Douglas es el único avión de Préstamo y Arrendamiento que permanece en Rusia".

meses antes de que Estados Unidos ingresara formalmente a la guerra, ya había comenzado a proporcionar asistencia militar y económica masiva a su aliado soviético ...



Se estima que 25 millones de ciudadanos soviéticos perecieron en el conflicto titánico con la Alemania nazi entre junio de 1941 y mayo de 1945. Al superar las derrotas masivas y las pérdidas colosales durante los primeros 18 meses de la guerra, el Ejército Rojo pudo reorganizarse y reconstruirse para formar un gigante que marchó hasta Berlín. Pero la Unión Soviética nunca estuvo sola: meses antes de que Estados Unidos ingresara formalmente a la guerra, ya había comenzado a proporcionar asistencia militar y económica masiva a su aliado soviético a través del programa Préstamo y Arrendamiento.



Desde lo más profundo de la Guerra Fría hasta nuestros días, muchos políticos soviéticos y rusos han ignorado o minimizado el impacto de la asistencia estadounidense a los soviéticos, así como el impacto de toda la guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña contra los nazis.

Un informe soviético del miembro del Politburó Nikolai A. Voznesenski en 1948 afirmó que Estados Unidos, descrito como "el jefe del campo antidemocrático y el guerrero de la expansión imperialista en todo el mundo", aportó material durante la guerra que representó solo el 4,8 por ciento de la producción bélica de la Unión Soviética.



El libro “La Breve Historia de la Gran Guerra Patriótica”, también de 1948, reconoció los envíos de Préstamo y Arrendamiento pero concluyó: "En general, esta asistencia no fue lo suficientemente significativa como para ejercer una influencia decisiva en la Gran Victoria".



Nikolai I. Rizhkov, el último jefe del gobierno de la Unión Soviética, escribió en 2015 que "se puede afirmar con confianza que [la asistencia de Préstamo y Arrendamiento] no desempeñó un papel decisivo en la Gran Victoria".



Tales evaluaciones, sin embargo, son refutadas por importantes figuras soviéticas que jugaron un papel en la guerra. Lo más destacado es que el dictador soviético Josef Stalin brindó por el programa de Préstamo y Arrendamiento en la conferencia de Teherán de noviembre de 1943 con el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.



"Quiero decirles qué, desde el punto de vista ruso, han hecho el presidente y los Estados Unidos por la victoria en esta guerra", dijo Stalin. "Las cosas más importantes en esta guerra son las máquinas. Estados Unidos es un país de máquinas. Sin las máquinas que recibimos a través de Lend-Lease, habríamos perdido la guerra".







Nikita S. Jrushchev ofreció la misma opinión



"Si Estados Unidos no nos hubiera ayudado, no habríamos ganado la guerra", escribió en sus memorias. "Uno contra uno contra la Alemania de Hitler, no habríamos resistido su ataque y habríamos perdido la guerra. Nadie habla oficialmente de esto, y Stalin nunca, creo, dejó rastros escritos de su opinión, pero puedo decir que él expresó esta opinión varias veces en conversaciones conmigo".



La ley de Préstamo y Arrendamiento se promulgó en marzo de 1941 y autorizó a Estados Unidos a proporcionar armas, provisiones y materias primas a países estratégicamente importantes que luchaban contra Alemania y Japón, principalmente, el Reino Unido, la Unión Soviética y China. En total, los Estados Unidos enviaron $50 mil millones de dólares ($608 mil millones de valor actual) de material bajo el programa, incluidos $11.3 mil millones a la Unión Soviética. Además, gran parte de los $31 mil millones en ayuda enviada al Reino Unido pasó a la Unión Soviética en convoyes a través del Mar de Barents a Murmansk.



Estados Unidos proporcionó a la Unión Soviética más de 400,000 jeeps y camiones, 14,000 aviones, 8,000 tractores y vehículos de construcción, y 13,000 tanques de batalla.



Sin embargo, el verdadero significado de Lend-Lease para el esfuerzo de guerra soviético fue que cubría los "puntos sensibles" de la producción soviética: gasolina, explosivos, aluminio, metales no ferrosos, comunicaciones por radio, etc., dice el historiador Boris Sokolov.







"En una batalla hipotética uno a uno entre la URSS y Alemania, sin la ayuda de Lend-Lease y sin el importante desvío de fuerzas de la Luftwaffe y la Armada alemanas y el desvío de más de una cuarta parte de sus fuerzas terrestres en la lucha contra Gran Bretaña y Estados Unidos, Stalin difícilmente podría haber vencido a Hitler ", escribió Sokolov en un ensayo para el Servicio Ruso de RFE/RL.



Bajo Lend-Lease, Estados Unidos proporcionó más de un tercio de todos los explosivos utilizados por la Unión Soviética durante la guerra. Estados Unidos y la Mancomunidad Británica proporcionaron el 55 por ciento de todo el aluminio que la Unión Soviética usó durante la guerra y más del 80 por ciento del cobre.



Lend-Lease también envió combustible de aviación equivalente al 57 por ciento de lo que produjo la propia Unión Soviética. Gran parte del combustible estadounidense se agregó al combustible soviético de menor grado para producir el combustible que necesitan los aviones militares modernos.







El programa Lend-Lease también proporcionó más de 35,000 aparatos de radio y 32,000 motocicletas. Cuando terminó la guerra, casi el 33 por ciento de todos los vehículos del Ejército Rojo habían sido provistos a través de Lend-Lease. Se montaron más de 20,000 lanzacohetes móviles Katyusha en el chasis de los camiones Studebaker estadounidenses.



Además, el programa de Préstamo y Arrendamiento apoyó el sistema ferroviario soviético, que desempeñó un papel fundamental en el movimiento y suministro de tropas. El programa envió casi 2,000 locomotoras e innumerables furgones a la Unión Soviética. Además, casi la mitad de todos los rieles utilizados por la Unión Soviética durante la guerra llegaron a través de Lend-Lease.



"Debe recordarse que durante la Primera Guerra Mundial, la crisis de transporte en Rusia en 1916-17, que hizo mucho para facilitar la Revolución de Febrero [que condujo a la abdicación del zar], fue causada por una escasez en la producción de rieles ferroviarios , motores y vagones de carga porque la producción industrial se había desviado a municiones", escribió Sokolov. "Durante la Segunda Guerra Mundial, solo los suministros traídos por Lend-Lease impidieron la parálisis del transporte ferroviario en la Unión Soviética".



El programa Lend-Lease también envió toneladas de equipos de fábrica y herramientas a la Unión Soviética, incluidos más de 38,000 tornos y otras herramientas para trabajar metales. Tales máquinas eran de mayor calidad que los análogos producidos en la Unión Soviética, lo que contribuyó significativamente a impulsar la producción industrial soviética.



La ayuda estadounidense también proporcionó 4,5 millones de toneladas de alimentos, 1,5 millones de mantas y 15 millones de pares de botas.





"Para evaluar realmente la importancia de Préstamo y Arrendamiento para la victoria soviética, solo tienes que imaginar cómo la Unión Soviética habría tenido que luchar si no hubiera habido ayuda de Préstamo y Arrendamiento", escribió Sokolov. "Sin Préstamo y Arrendamiento, el Ejército Rojo no habría tenido alrededor de un tercio de sus municiones, la mitad de sus aviones o la mitad de sus tanques. Además, habría habido una constante escasez de transporte y combustible. Los ferrocarriles se habrían detenido periódicamente. Y las fuerzas soviéticas habrían estado mucho peor coordinadas con una constante falta de equipos de radio. Y habrían estado perpetuamente hambrientos sin carne y grasas enlatadas estadounidenses".



En 1963, el monitoreo de la KGB grabó al mariscal soviético Georgui K. Zhukov diciendo: "La gente dice que los aliados no nos ayudaron. Pero no se puede negar que los estadounidenses nos enviaron material sin el cual no podríamos haber formado nuestras reservas o continuar la guerra". Los estadounidenses proporcionaron explosivos vitales y pólvora. ¡Y cuánto acero! ¿Realmente podríamos haber logrado la producción de nuestros tanques sin acero estadounidense? Y ahora dicen que teníamos todo por nuestra cuenta".