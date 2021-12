Al menos 4 presos políticos están en huelga de hambre en Villa Clara

Las autoridades cubanas reubicaron a un grupo de prisioneros políticos que se declaró en huelga de hambre en la Prisión La Pendiente de Santa Clara.

“Por la información que me dieron, mi esposo está en la cárcel conocida como ‘el Pre’. Nosotros, su familia, estuvimos en La Pendiente y en ningún momento se nos comunicó que a él lo iban a cambiar de penal”, señaló en conversación con Radio Televisión Martí Wendy Pedraza Díaz, esposa de José Miguel Gómez Monteja, uno de los plantados.

“El martes pasado, le tocaba la llamada telefónica a mi esposo y no llamó. Un familiar de otro reo me mandó recado que mi esposo estaba en huelga de hambre y por esa razón le suspendieron la visita familiar. Fuimos a La Pendiente, nos atendió el segundo jefe de la prisión y nos confirmó que José Miguel está en ayuno voluntario, que reclama su liberación porque no hizo nada”.

Gómez Monteja está acusado de desacato y desórdenes públicos, delitos por los que la Fiscalía Municipal de Santa Clara le solicita 6 años de privación de libertad.

“El viernes volvimos. Allí había familiares de los que están en la protesta. Oficiales del Ministerio del Interior (MININT) nos comunicaron que nuestros presos habían sido movidos a otras prisiones”, relató Pedraza.

En la misma situación estarían Andy García Lorenzo, Randy Arteaga, Liván Hernández Salazar y Carlos Michael Morales, todos encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio.

La disgregación de grupos de penados en huelga de hambre es un procedimiento recurrente en el Sistema Penitenciario cubano.

Activistas acompañaron a la familia de Andy García Lorenzo a la cárcel de Guamajal, adonde, presuntamente, se encuentra, para pedir “fe de vida del joven”, pero no les permitieron verlo.

“Un responsable de la prisión manifestó a mis padres, Tayri Lorenzo Prado y Nedel García Pacheco, que mi hermano no está en huelga de hambre, pero no dejó que lo comprobáramos. Explicó que tenemos que esperar a que él llame. Por tanto, no sabemos qué pensar. No estamos seguros de nada”, indicó Roxana García Lorenzo.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel negó que en Cuba hubiera presos políticos durante un encuentro que sostuvo el lunes con representantes de la Caravana de Pastores por la Paz, en La Habana.

“De hecho, hemos hablado con abogados de organizaciones internacionales que consideran que la causa por la que está recluido Andy es política y el trato que se le ha dado es como tal. Él sí es un preso político”, recalcó Roxana.

El rapero Randy Arteaga fue llevado hacia la prisión de Manacas por estar en huelga de hambre, denunció su sobrina Misaday Rivera.

Por su parte, Wendy Pedraza, calificó de falta de respeto las afirmaciones de Díaz Canel que en la isla hay "personas que pueden manifestarse libremente" en contra de la revolución.

“Yo estoy insultada, y otros familiares también, porque cómo van a decir que aquí se puede manifestar uno libremente y entonces ¿esos muchachos que hicieron? Mi esposo no vandalizó, no le tiró piedras a nadie, solo caminó gritando ‘Patria y Vida’ y cantando el Himno nacional. Lo cargaron con ‘desacato’ porque afirman que ofendió al presidente, pero yo dudo que sepan quien ofendió al presidente y quien no. Es muy difícil que entre la multitud puedan determinar quién dijo algo”.

El régimen cubano no admite la existencia de presos políticos en la Isla, usa delitos comunes para llevar a las voces disidentes a la cárcel, a las que, mediante campañas de descrédito presenta como criminales.