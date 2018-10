Aerolínea mexicana "de ultra bajo costo" volará entre Cancún y Camagüey

La aerolínea mexicana “de ultra bajo costo” Viva Aerobús comenzará a volar desde el 1 de diciembre entre Cancún y Camagüey, Cuba, con salidas de sus vuelos fletados los martes y sábados, anunció la empresa en un comunicado.

La oferta coincide con la temporada alta de invierno para el turismo en el Caribe, a fin de prestar servicio a los viajeros interesados en trasladarse a instalaciones turísticas del centro y oriente de Cuba como Cayo Coco y Cayo Guillermo en el norte de Ciego de Avila, Santa Lucía en Camagüey, Guardalavaca en Holguín, y la ciudad de Santiago de Cuba.

"Podrán aprovechar la amplia conectividad que ofrece Viva hacia Cancún para llegar a tales destinos", dijo el director general de la compañía, Juan Carlos Zuazua, citado en la nota de prensa.

Viva Aerobús se suma a otras dos aerolíneas del país vecino, Interjet y Aeroméxico, en la cobertura del vacío dejado por Cubana de Aviación en la ruta tras quedarse sin suficientes aeronaves, a raíz del trágico accidente del pasado 18 de mayo en el aeropuerto de La Habana.

Photo Gallery: FOTOGALERÍA: Imágenes del Accidente aéreo en Cuba (18/Mayo/2018)

El desastre, en el que murieron 112 personas, involucró a Global Air-Damojh, también una línea aérea mexicana de bajo costo, de la cual Cubana de Aviación arrendaba las aeronaves y las tripulaciones.

La retirada de la aerolínea de la isla ocasionó un incremento de hasta 20 % en los precios de los pasajes entre los dos países.

Global Air tendrá que pagar multas que ascienden a 1.7 millones de pesos mexicanos, cerca de 90 mil dólares.

El titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil de México, Luis Gerardo Fonseca, afirmó que las sanciones fueron impuestasa Global Air, por deficiencias en sus procedimientos.

En países como Estados Unidos las aerolíneas de bajo costo pueden ofertar pasajes más baratos economizando en aspectos como espacio para los pies, menos amenidades y refrigerios, límites de equipaje, etc, pero no en aspectos de seguridad, sopena de perder la certificación de la Administración Federal de Aviación, FAA.

Sin embargo, en México el nivel real de exigencia no está tan claro. Global Air tenía permiso para operar de la aeronáutica civil de ese país, a pesar de una serie de irrregularidades en materia de mantenimiento, incumplimiento de los protocolos y las medidas de seguridad, omisión de incidentes en las bitácoras etc. que habían sido denunciadas por ex empleados de la empresa.