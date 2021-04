Actriz cubana impedida de seguir tratamiento médico por su activismo político

La actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, MSI, denunció que ha sido privada de continuar el seguimiento médico por una hiperplasia endometrial, un padecimiento en el útero, informó 14ymedio.

"Estoy prácticamente que no puedo salir de la casa, caminar un poquito nada más me pone mal", dijo Ruiz al diario digital.

Explicó que cuando intentó ver a su doctora, después de la visita inicial, no pudo. Una patrulla policial estaba en la puerta del hospital. "Me dijeron que la doctora no me podía atender y tuve que irme para mi casa. Nunca más he visto a la doctora y hemos intentado comunicarnos pero no ha sido posible", dijo a 14ymedio.

Diario de Cuba reporta que "se ha visto privada de un tratamiento contra un posible cáncer endometrial". "Hoy debía estar haciéndome la biopsia y no hay manera", dijo este jueves la actriz.

"Ruiz siente una incertidumbre terrible y atribuye la situación con la doctora a las presiones de la Seguridad del Estado", precisó Diario de Cuba.

Iris Ruiz es integrante del Movimiento San Isidro. Ha protestado en campañas contra el decreto 349. Y ha recibido medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.