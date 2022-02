Activistas de Güira de Melena acusados de "sabotaje con carácter continuado" ya tienen fecha de juicio

La activista Lizandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad y madre de cinco niños, actualmente en la prisión de mujeres del Guatao, y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal de Valle Grande, fueron acusados oficialmente este martes de "sabotaje con carácter continuado", un delito comprendido en el Código Penal Militar, entre otros cargos.

Serán juzgados del siete al 11 de marzo, en la sala de delitos en contra de la Seguridad del Estado, en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana, en la vista contra 36 residentes del poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11J en esa localidad.

Ambos activistas fueron visitados este martes en sus respectivos centros penitenciarios por el alguacil de tribunal, Raúl Ferrer Kindelán, acompañado por una capitana y un teniente coronel de la Seguridad del Estado, quienes les notificaron las conclusiones acusatorias en su contra.

Ambos activistas, acusados, además, de robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, desconocen la cantidad de años que solicita la fiscalía por cada uno de esos cargos, dijeron sus familiares a Radio Martí.

Son delitos inventados que no se sustentan, en el caso de Jorge, al igual que el de Lizandra, los acusan de ser los líderes de las protestas y del asalto a la tienda en moneda libremente convertible (MLC) de la localidad, advirtió Martha Domínguez, la madre de Bello.

“Jorge Bello me llamó ayer, a las 2 de la tarde, y me informó lo del juicio, que ya serían juzgados por todos esos delitos, que son falsos, pero, bueno, ellos les inventaron esas causas porque el régimen actúa así, y todavía no nos han dicho cuál es la petición fiscal. Los militares no se lo quisieron decir a Jorge. Inclusive, al abogado que tenemos contratado le dimos la información nosotros, porque todavía no sabía nada. Él irá el viernes a la prisión para entrevistarse con Jorgito. Están acabando con esos muchachos. Al régimen no le importa nada, únicamente el poder de ellos. Es muy injusto”, apuntó Domínguez.

Por su parte, Ángel Delgado, esposo de Lizandra, señaló que ella espera lo peor de este proceso, y el abogado le dijo que quizás tendrían que esperar hasta el inicio del juicio para conocer los años de prisión que les piden.

“Lizandra me llamó ayer en la tarde para decirme que esos mismos cargos que le impusieron a Jorge Bello, son los mismos delitos que le entregaron esos oficiales a ella. Me llamó, además, el abogado, para confirmarme que el juicio será del 7 al 11 [de marzo]. Son las 36 personas de Güira de Melena, por participar en las protestas. Hoy le toca la visita a ella, y ahora, después de 20 años, está padeciendo de asma nuevamente. Eso es por la humedad en el penal, y la enfermera le dijo que no podía darle medicamentos porque no los habían”, señaló Delgado.