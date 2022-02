Activista trabaja para una eventual salida del Osorbo y dice que Alcántara está en ayuno intermitente (VIDEO)

La activista Carolina Barrero denunció la situación de los presos políticos cubanos y las presiones sobre sus familiares durante una conferencia de prensa en Madrid, España.

En sus primeras declaraciones públicas en el salón Ciudad de Úbeda, del Ateneo de Madrid, la historiadora de Arte enfatizó en los menores de edad encarcelados y los juicios masivos, "sin garantías al debido proceso".



La activista del 27N, detenida e interrogada en numerosas ocasiones, finalmente abandonó el país en los primeros días de febrero por presiones de la Seguridad del Estado, que le dio 48 horas para abandonar la isla.

La joven envió un mensaje a las madres de los menores detenidos, a quien les dijo que sus hijos son héroes y que no están solas.

También se refirió a los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", detenidos, sin petición fiscal y procesados por causas distintas a las protestas del 11 de julio, según explicó.

Sobre el único artista que ha ganado dos Premios Grammy estando en prisión, aseguró que lleva meses enfermo, negándose, por temor a quedar en manos de la Seguridad del Estado, a una atención médica más rigurosa, aunque "tiene comprometidos los gángleos linfáticos del torso superior".

"Una de las razones por las que estoy aquí es precisamente para facilitar que él finalmente pueda atenderse fuera de Cuba, como ha solicitado, humanitariamente", aseguró.

La activista explicó que las autoridades le dijeron que la petición sobre Maykel, encarcelado en Pinar del Río, en la prisión conocida como ‘Kilo 5 y Medio’, demoraría más en ser atendida, y que solamente su salida del país la"podría facilitar". Barrero dijo que espera que antes del 4 de abril haya respuesta sobre esto y que su deseo original era salir del país junto al artista, porque así se lo había pedido el rapero en reiteradas comunicaciones.

Barrero comentó su última conversación con el cantante preso desde mayo de 2021, cuando fue detenido por la Seguridad del Estado bajo acusaciones de atentado y desorden público.

“Con Maykel pude hablar, hablamos extenso... él está muy sereno, me decía que también a él le habían dicho que yo debía de salir antes para que su caso llegara a buen puerto, para poderlo solventar de buena manera; él me dijo -fue muy generoso-, me dijo que esa era una decisión no solo mía sino de los dos, y yo lo dejé optimista, a pesar de su situación que es crítica, imagínense a una persona que lleva casi cinco meses enferma, sin haber sido diagnosticado realmente, sin saber exactamente lo que tiene. Sin embargo, envió un mensaje de firmeza, de solidaridad y de optimismo. Maykel es una persona que, a pesar de las peores circunstancias, quienes lo conocen saben que siempre mantiene una posición optimista y positiva”, dijo Barrero.

“El caso de Luis (Manuel Otero Alcántara) yo no pude hablar con él. La Seguridad de Estado me dijo que es porque él se negaba a hablar con nadie (…) está haciendo una protesta e hizo huelga de hambre y ahora se mantiene en un ayuno intermitente. Luis está intentando forzar con lo que tiene, que es su cuerpo, hasta un extremo que tampoco lo deje en manos de la seguridad porque ha pasado en otras ocasiones", declaró.

En la conferencia de prensa Barrero, quien tiene también ciudadanía española, negó estar en contacto con el gobierno de España pero manifestó la voluntad de reunirse con funcionarios si fuera requerido.