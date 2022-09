Activista expone identidad de represor en redes sociales y recibe fuertes amenazas (VIDEO)

Bajo fuertes amenazas de la policía política se encuentra el activista Ángel Cuza Alfonso, quien dio a conocer el sábado en redes sociales el verdadero nombre de un agente de la Seguridad del Estado cubana.



Desde La Habana, Cuza Alfonso dijo a Radio Martí que, con anterioridad, este agente de la sección 21 de la SE, de nombre “Ariel Arnau Grillet”, alias Luisito, ya lo había amenazado por sus publicaciones en Facebook.

"El siempre ha tenido amenazas de que si sigo haciendo directas, o haciendo publicaciones, van a meterme preso a mí y la van a coger con mi familia , que ya me lo han dicho varias veces, no es primera vez que me lo dicen".



Cuza Alfonso señaló, además, que al dar a conocer el nombre del represor en Facebook las amenazas subieron de tono. El oficial de la Seguridad del Estado cubana lo llamó a los pocos minutos, una llamada que fue grabada y publicada por el activista en redes sociales.

"Ya voy pa' arriba de ti, si ya sabes quien soy yo, y yo no tengo piedad. Ahora mismo voy a casa de la mamá de tu niña (...). Voy pa' arriba e ti (...). Nos vemos en el terreno", se escucha decir a la persona que el activista identifica como el agente Luisito.

Según lo que expresa, ahora las represalias van dirigidas a Cuza Alfonso y su familia, específicamente, a la madre de su hija, de 11 años de edad, y también contra su hermano, un cuentapropista que se gana la vida vendiendo viandas y otros productos.



Se comportan como la mafia, indicó Cuza Alfonso, refiriéndose a la forma en que opera la policía política del régimen cubano.

"Como no pueden llegarme a mí, llegan a mi familia, para callarme", afirmó.



El activista comentó a Radio Martí que ahora se encuentra en peligro, ya que el agente de la seguridad cubana Ariel Arnau, alias Luisito, le advirtió que se verían en el terreno, es decir, en la calle.

"Yo estoy ahora mismo en peligro. No sé qué me pueda suceder, pero no me voy a quedar trancado en mi casa por miedo. Yo no les tengo miedo a ellos ni a nadie", dijo.



Ángel Cuza Alfonso fue detenido en abril de 2021, por protestar pacíficamente junto a un grupo de personas en la calle Obispo, en la Habana Vieja. Después ha sido continuamente amenazado por sus directas en Facebook, en las que denuncia las violaciones de derechos humanos en la isla, los derrumbes de viviendas y la crítica situación en que vive el cubano de a pie.

Una de sus transmisiones en Facebook más conocidas fue desde el hotel Saratoga, minutos después de que una explosión en el lugar causara la muerte a decenas de personas, en mayo de este año, por lo que fue detenido durante 4 días en Villa Marista, centro de operaciones de la Seguridad del Estado.