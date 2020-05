Activista denuncia que fue detenida y multada por exigirle a un policía que la tratara con respeto

La activista Danaisi Muñoz López, de la organización Delibera.org y colaboradora de la #Propuesta2020, denunció tras ser arrestada le impusieron una multa de 500 pesos por "desobediencia", según el Decreto Ley 310, por exigirle a un policía que la tratara con respeto.

La detención, explicó la opositora a Radio Televisión Martí, ocurrió el viernes por la mañana cuando estaba junto a su hija de 16 años de edad y una cuñada tratando de conectarse al WiFi del parque Manila, muy cerca de su casa en el municipio Cerro, de La Habana.

"Un carro patrullero con cinco policías fue hasta donde estábamos y uno de ellos con trato grosero y chasqueando los dedos nos dijo que nos fuéramos del parque, entonces le pedí que nos tratara en buena forma", relató Muñoz.

Explicó que le dijo que "hay mejores formas de sugerirnos que por evitar el contagio no estuviéramos en la calle".

Muñoz cree que el militar se molestó y ordenó su arresto. Entonces, precisó, comenzó a expresar sus opiniones sobre "los malos manejos del gobierno cubano en el caso el coronavirus y el cierre de fronteras".

Explicó que fue trasladada hasta la estación de Policía de las calles de Infanta y Manglar, donde fue llevada a un calabozo.

Aseguró que su hija fue liberada por la noche y su cuñada, el sábado.

Muñoz fue puesta en libertad al cumplir 24 horas en la prisión.

"Me multaron con 500 pesos según el Decreto Ley 310 Artículo 8, Inciso 3 por ´desobediencia´. Antes me habían dicho que me iban a imponer 3.000 pesos por eso mismo de la desobediencia o por no usar el nasobuco", explicó.

La activista insistió en que la policía actúa de forma arbitraria y sanciona injustamente.

"No hicimos nada incorrecto, teníamos los nasobucos puestos, estábamos en un parque en un horario diurno sin hacer aglomeraciones..., Los abusadores son ellos (las autoridades) que no repararon en llevar al calabozo a mi hija adolescente, a pesar de que les pedí que no lo hicieran", concluyó.