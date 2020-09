Activista de UNPACU denuncia amenazas recibidas en unidad de la PNR en Guantánamo

En entrevista con la periodista Ivette Pacheco, el opositor Bartolo Cantillo coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo para Radio TV Martí que ha sido citado tres veces en menos de una semana, a la unidad policial conocida por "Parque 24", en la ciudad de Guantánamo.

“Desde el día 18 que me detuvieron”, narra Cantillo, “me citaron para el día 19. Ahí me tuvieron como tres horas en la oficina, me hicieron una carta de advertencia, me llevaron a una oficina que la están arreglando, por una denuncia que me habían hecho, por una supuesta desobediencia, porque yo no fui a una citación que me dijeron “de boca” por el jefe de sector…”

Cantillo dijo a Radio Martí que durante los interrogatorios los oficiales lo amenazaron con llevar a cabo registros en su vivienda y en la de su familia, así como en la de otro opositor, a los cuales, amenazaron, les vaciarían sus viviendas, dejándoles sin ninguna pertenencia, si continúan con su activismo en la organización opositora.

“Ahí también me dijeron una cosa”, denuncia Bartolo Cantillo, “que le están diciendoa mi esposa, a mí y a otros activistas que los han detenido, de que me van a hacer un registro en la casa donde yo vivo con mi esposa; a la hija de ella, que vive al lado, a la casa de la mamá de ella, que le van a hacer un registro, y a la casa del activista Henry Couto Luján que le van a hacer un registro a esas casas y que se van a llevar hasta la colcha de trapear. Y ellos volvieron e insistieron en que me iban a hacer eso por nosotros estar en actividades contrarrevolucionarias”.

A las amenazas, según el activista de UNPACU, se une el hecho de citarlo para una tercera visita a la unidad de la policía, pero sin entregarle ninguna constancia:

“El 19 me citaron para hoy 21. Hoy yo fui, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el carpeta me dijo que el mayor Nioby le dijo que él no tenía a nadie citado para hoy”