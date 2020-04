Activista de UNPACU a la cárcel por gritar consignas durante el arresto

Las autoridades cubanas anunciaron la suspensión temporaria del cobro de las licencias a los emprendedores, además de los impuestos, y la moratoria durante el mes de abril del aporte a la seguridad social, sin embargo, los trabajadores privados no tienen derecho a un subsidio ante la paralización de sus negocios, seriamente afectados por la pandemia de coronavirus.

El bicitaxista habanero, Antonio Font, quien lleva 10 días sin trabajar, expresa que muchos de ellos subsisten diariamente con lo que ganan. No hay margen para tener dinero extra. "Hay gente que está en una situación crítica porque no están preparadas para esto. Y si no ganan, ¿cómo van a vivir?".

En Nuevo Vedado, Pedro Luis García, vendedor de libros, ya entregó su licencia y dice que se encuentra en un limbo, sin saber qué hacer para salir adelante. La cuenta que saca es simple.

"Nos han dado un plazo para no pagar los impuestos hasta el mes de abril, pero si no vendemos, no ganamos, y si no ganamos, no podemos comer", se lamentó.

Los dueños de Doña Ceci, un restaurante ubicado en el Casino Deportivo, consideran que llevan muchos años pagando la seguridad social, y su contribución debería servir de algo en un momento en el que ya llevan tres semanas sin ingresar un centavo.

Yoel Espinosa Medrano, que opera una cafetería en Santa Clara, mira con incertidumbre la realidad de su negocio. "Nos sentimos bastante desprotegidos ante esta situación. No sabemos qué será de nuestro futuro".

Mientras, en Caibarién, Villa Clara, Rafael González, que tiene un restaurant de 20 sillas, informa que está enfrentado su cierre lleno de deudas y sin mucha esperanza.

"Yo pago 2,000 pesos en moneda nacional mensual, y tengo que pagar 1.000 y algo de corriente este mes (...). Es casi imposible volver a recuperarme", aseguró.

Dairis González Ravelo, madre de dos niños y operadora de dos carros de granizado en Morón, Ciego de Ávila, comenta lo difícil de la situación actual, sin dinero y sin alimentos.

"Ya nos informaron que podemos entregar la patente y luego hay que volver a solicitarla, pero no nos pagan subsidio ni nada", subrayó.

InCuba Empresas, una agrupación que asesora a los cuentapropistas en la isla, está pidiendo un rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha acrecentado el COVID-19.