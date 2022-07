Activista Amaury Pacheco no asiste a Documenta Fifteen por temor a que el régimen cubano no le permita regresar

El activista Amaury Pacheco, miembro del movimiento San Isidro, declaró en sus redes sociales que no asistió a Documenta Fifteen, en Kessel, Alemania, por temor a que, por represalias del régimen cubano, se le impida volver al país.

El activista fue invitado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, para presentar la obra de Omni Zonafranca y Poéticas Operativas, dos de las obras y en las cuales lleva más tiempo trabajando el artista en sus 25 años de carrera.

Pacheco explicó que su esposa, la actriz y activista Iris Ruiz se encuentra en Estados Unidos sometida a un procedimiento clínico que le fue negado en la isla y, por ende, él es el responsable de sus hijos. "La probabilidad de que al viajar a Alemania no me dejen regresar a Cuba es muy grande y no voy a dejar solos a mis hijos, esa no es una opción. He hecho la igualdad: Papá=Poeta", explicó.

El poeta, quien se encuentra en su vivienda bajo cargos de desorden público e instigación a delinquir desde el 11J del año pasado, aseguró que sus hijos han sufrido el hostigamiento de la Seguridad del Estado, los cercos policiales por más de 6 meses, la crisis económica y la distancia familiar.

El miembro del Movimiento San Isidro dijo que su historia sirve de testimonio para demostrar la crueldad del régimen cubano que afecta a todos los individuos, las familias, artistas, activistas y gremios laborales por solo denunciar la violación de sus derechos y de los debidos procesos. "Si dos se miran y se reconocen el mundo cambia", reflexionó.



La artista plástica, Tania Bruguera, expresó su rechazo a la situación del poeta calificándola como "una injusticia" y aclaró que a pesar de la ausencia presencial de Pacheco, el espacio no se cancelará.

"Ni el espacio ni el homenaje que hemos planificado a la trayectoria de OMNI, encontremos la manera para que tu obra esté presente aunque no contemos contigo físicamente en Kassel. TODOS SOMOS UNO. Por el #DerechoARegresar a nuestra patria!", escribió.

En Docoumenta 15, una de las exhibiciones más importantes en su tipo, INSTAR ha mostrado a través del arte la realidad de Cuba, la persecución que sufren los artistas en la isla y las expresiones de arte que se convierten en una protesta pacífica.