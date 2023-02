Acopio es “una entidad que nunca debió existir”, opinan campesinos cubanos

Con la destitución del presidente del Grupo Empresarial de Acopio nada cambiará en Cuba porque, en medio de la crisis económica que enfrenta el país, es precisamente ese monopolio estatal agrícola el principal freno al incremento de las producciones de alimentos en el campo, opinaron agricultores independientes desde la isla.



El campesino Emiliano González, desde la zona de El Horno, en Bayamo, provincia de Granma, dijo a Radio Televisión Martí que esa práctica del gobierno cubano “de quitar un funcionario y poner otro”, no trae consigo ningún cambio.



“En realidad, lo que no sirve es el sistema. Que dejen al campesino trabajar y que no lo hostiguen con tanta burocracia, eso es lo que necesitamos nosotros”, señaló González.



Desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías, consideró que Acopio es “una entidad que nunca debió existir”.



“Aparte de que no paga, y que está endeudado con los campesinos, también provoca el encarecimiento de los productos”, aseguró el agricultor.

Vladimir Ríos Cruz, por su parte, advirtió sobre la situación existente en la cooperativa agropecuaria Los Cristales, en Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus.



“La zona de Arroyo Blanco es una zona eminentemente arrocera, y aquí una libra de arroz está costando 100 pesos. Acopio es un mecanismo regulador que tiene el gobierno para tener posesión, y poder dominar y controlar las producciones agrícolas. Definitivamente, tiene que desaparecer”, afirmó.



El periodista independiente y activista Guillermo del Sol, residente en Santa Clara, opinó que Acopio representa los intereses de una élite, y no al campesinado cubano.



“Continúa la corrupción. Todos esos compradores de Acopio son propietarios de autos lujosos, de mansiones y fincas, con todo el dinero que ha sido robado por los funcionarios de esa empresa. El problema aquí de los alimentos se resuelve cuando les den las tierras a los campesinos”, manifestó Del Sol.



Mientras, desde el poblado de Los Palacios, en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, expresó que “desde hace mucho tiempo, este centralismo, las malas decisiones tomadas por el Estado, ha sido lo que ha traído toda el hambre, todas las necesidades, toda la escasez y toda la miseria a la que están sometidos los campesinos cubanos”.



Sobre la destitución de Nelson Concepción de la Cruz como presidente de Acopio, anunciada este lunes por el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, el economista Elías Amor Bravo señaló que esta entidad estatal representa al Partido Comunista, y forma parte de la organización del poder económico en Cuba que evita que la economía prospere.



“Lo que quieren es hacer ideología, y haciendo ideología no se come. En Cuba la propiedad de la tierra no es privada, y eso hace que los agricultores no tengan incentivos para producir más y mejor, de manera más eficiente”, dijo el experto.



Añadió que los campesinos tienen que pagar los insumos en moneda dura, pero las producciones, Acopio se las paga en pesos cubanos. Entonces se ven obligados a cambiar de pesos a moneda libremente convertible (MLC) para poder comprar fertilizantes, abono, plaguicidas…



“Por eso hay colas, hay escasez y por eso hay miseria” en Cuba, concluyó el economista.