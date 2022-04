"A mí la historia sí me absolverá, porque no soy mafioso, ni delincuente, ni mentiroso"

El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, preso en el Combinado del Este, ha dado a conocer su alegato, ante la posibilidad de que no se le permita su autodefensa, en el juicio donde se le juzgará por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga.

El miércoles en la tarde su esposa, Eralidis Frómeta, recibió el documento durante la visita en prisión que le realizó al comunicador, que enfrenta una petición fiscal de seis años de cárcel. La activista hizo llegar a nuestra redacción copias del manuscrito.

“Solo espero el día del juicio para tomar la decisión que me ha obligado a tomar la dictadura, plantarme hasta la muerte por inanición. Ya estuve diecisiete días durante el período de instrucción en Villa Marista, la cual dejé cuando comenzaron las protestas del 11 de julio. Lo que en esta ocasión no dejaré porque no pienso pasar un día más en prisión por la soberbia de esta dictadura que no tiene otra cosa que miedo y esta represión desmedida que tienen contra todo un pueblo”, dice Valle Roca.

El nieto del fallecido líder comunista cubano Blas Roca Calderío y sobrino del opositor Vladimiro Roca Antúnez fue detenido un día después de que publicara en las redes sociales imágenes de una lluvia de proclamas cayendo sobre las calles de La Habana.

El 15 de junio de 2021, Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C en La Habana, posteriormente lo trasladaron hacia la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente, permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, con severos padecimientos de salud, según ha informado su esposa en varias ocasiones.

En la carta, el periodista alega que cuando Fidel Castro Ruz encabezó el ataque al cuartel Moncada, en la ciudad de Santiago de Cuba, el día 26 de julio de 1953, hubo pérdidas de vidas humanas, fue un hecho de total violencia y según los atacantes, el apóstol de la independencia de Cuba, Jose Martí, fue la fuente inspiradora para esta acción, sin embargo Castro fue sentenciado a 15 años de prisión y solo cumplió 22 meses, siendo liberado por un perdón presidencial.

El texto, que cierra con la frase "Patria, Vida y Libertad", retoma las palabras usadas por Fidel Castro en su histórico alegato de autodefensa por los asaltos a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo.

“A mí la historia sí me absolverá, porque no soy mafioso, ni delincuente, ni mentiroso, ni tirano como la mafia Castro Canelista que humilla y esclaviza a nuestro pueblo”, asegura el periodista.

Su esposa dijo que, respecto al supuesto delito de propaganda enemiga, Yuri considera que José Martí y Antonio Maceo, son nuestros próceres y esas octavillas que fueron lanzadas por cuatro activistas el 14 de junio de 2021, con sus fotos y pensamientos, "son hechos que solo el filmó como periodista y subió a sus redes sociales en su canal de YouTube Delibera".

Valle Roca, será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, junto a otros cuatro activistas, cuyos familiares recibieron el jueves la petición fiscal, emitida por la Fiscalía de La Habana.

“Ya yo tengo la petición fiscal, aunque no se me ha entregado a mí formalmente, cosa esta que Lázaro Yuri aún no sabe, porque ya él solo espera que yo tenga la petición formal para plantarse en huelga de hambre. Tengo miedo con lo que pueda suceder con su vida e integridad física”, alertó la periodista independiente.