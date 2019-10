Aún desaparecido uno de los dos periodistas independientes secuestrados en La Habana

Con pocas horas de diferencia y en la víspera de la “elección” este jueves del presidente o los presidentes de los Consejos de Estado y de Ministros, fueron secuestrados en La Habana los periodistas independientes Boris González Arenas e Iliana Hernández.

Ella estaba la noche del miércoles en la estación de policía de Guanabacoa, según informo en Facebook Omara Ruiz Urquiola. El cargo: alteración del orden público.

A Hernández se la llevaron precisamente cuando estaba reportando el secuestro de él, como puede verse en el video sobre estas líneas, compartido por Cibercuba.

González Arenas logró llamar a su esposa desde un celular y decirle que estaba en la estación de policía de San Miguel del Padrón. Sin embargo, allí lo niegan. De no haber sido por un testigo, su familia no hubiese sabido en las primeras horas por qué había desaparecido.

“Como a las 12:20 del mediodía se llevaron detenido a Boris González Arenas (dos personas vestidas de civil lo entraron en una patrulla de la Policía), cuando llegaba a la entrada de nuestro edificio, de donde había salido por la mañana”, escribió en Facebook su esposa, Juliette Isabel Fernández Estrada.

Como es usual, quienes lo detuvieron no le informaron a ella ni le permitieron a periodista que le avisara, escribió Fernández Estrada.

“De no ser por ese testigo yo, que estoy en mi trabajo desde temprano, jamás me habría enterado”, dijo. “No tengo idea del motivo de este secuestro, porque no es otra cosa”.

Poco después de haber conversado con Radio Martí para compartir la noticia, a Iliana Hernández le pasó lo mismo, con la diferencia de que en ese caso el “arresto” quedó grabado.

“Todavía no sabemos adónde [llevaron a González Arenas] ni tenemos ninguna información”, dijo entonces Hernández. “Yo me imagino que a lo mejor, como mañana van a elegir, ellos cuando tienen algo así nos detienen”.

Hernández dijo “nos detienen”, y no pasó mucho antes de que ella también fuera detenida. La noche del miércoles, varias llamadas directas al número de la estación de policía de Guanabacoa, que la propia Ruiz Urquiola compartió en Facebook, dieron timbre largo rato sin que nadie respondiera.

“Llamé y el oficial de carpeta me dijo que [a Iliana Hernández la habían arrestado] por alteración del orden”, le contó Ruiz Urquiola a radiotelevisionmarti.com. “El caso de Boris [Fernández Estrada] es más preocupante. El logró llamar a la esposa y alcanzó a decir que está en [la estación de policía de] San Miguel del Padrón, pero le quitaron el teléfono”.

Oficialmente está desaparecido, dijo Omara Ruiz Urquiola, porque cuando llamó a la Unidad de San Miguel le negaron que él estuviera allí. Varias llamadas al número de esa unidad, que Ruiz Urquiola también compartió en Facebook, dieron tono de ocupado.

Poco después de las 6 de la tarde del miércoles, la esposa del periodista independiente publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook:

“Boris González Arenas me llamó por teléfono, desde un celular. Casi no podía escucharlo, pero dijo que estaba en un calabozo de la estación de San Miguel del Padrón. Cuando le pregunté el motivo que declararon para la detención, se cortó la llamada.

“Acto seguido llamé a esa estación, conocida como La Oncena, y me dijeron que allí no está. No sería raro que mintieran descaradamente, porque en casi la totalidad de los casos ocultan su paradero, pero esto me hace hasta dudar de mí misma: ¿seré yo la que está equivocada? ¿habré escuchado mal a Boris?

“Llamé también al celular desde donde se hizo la llamada y una mujer me respondió que no conoce a ningún Boris y que yo estaba equivocada.

“En el teléfono de Información de la PNR dicen que ‘no aparece como detenido en el sistema’, una frase que estoy cansada de oír durante años. Y oigan esto, dicen que si fue detenido en el Vedado tiene que estar en alguna estación de Plaza, como si Boris no hubiera pasado antes por el Vivac de Calabazar, la estación del Cotorro, la de San Miguel del Padrón, la del Cerro, etcétera.

“La situación coyuntural no afecta a la Seguridad del Estado, está claro: parece que ellos tienen suficiente combustible para distribuir a sus secuestrados por los confines de la ciudad”.