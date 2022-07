133 años después, texto de José Martí cobra vida en una cárcel de Cuba en la voz del periodista Yuri Valle Roca

Un texto de José Martí cobró vida esta semana en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, en la voz del periodista Lázaro Yuri Valle Roca.

El preso político, juzgado el martes en el Tribunal Municipal de Marianao y con una petición fiscal de 6 años de privación de libertad por los delitos de Propaganda enemiga de carácter continuado y Resistencia, aprovechó una llamada a su esposa Eralidis Frómeta para agradecer el apoyo recibido durante el año que ha estado en prisión.

En los primeros segundos del mensaje se escucha a su esposa realizar los ajustes para que quedara grabada la llamada. Luego Valle Roca declara: “30 de junio de 2022. Quiero agradecer a todos los amigos, hermanos de lucha y familia que desde mi arbitraria e injusta encarcelación por parte de la prepotente y soberbia dictadura totalitaria y esclavista castro-canelista han unido sus voces y espíritu buscando mi libertad. Las presiones, los maltratos, la impunidad con que me ha tratado la dictadura no han podido ni podrán quebrar mi espíritu. Han encarcelado mi cuerpo, pero no mi mente. Por eso hoy más que nunca hago honor a los pensamientos de ese gran e insigne cubano que fue José Martí".

A continuación el prisionero cita varios fragmentos del artículo "Tres Héroes", publicado por José Martí en el primer número de La Edad de Oro, en julio de 1989.

"Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado", lee Valle Roca en su mensaje, retomando el texto en el que Martí presenta a los niños la historia de los tres próceres de la independencia latinoamericana, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y José de San Martín.

En su corta llamada, el periodista también eligió otras frases de "Tres héroes":

"Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados".

"Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero; pero hay hombres que no se cansan, cuando su pueblo se cansa, y que se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos, y los pueblos tienen muchos hombres, y no pueden consultarse tan pronto".

"Son héroes; los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales".

Al finalizar su lectura, Valle Roca declara: "Espero haber sido más que convincente".

"Un abrazo para todos los hermanos, para toda esa gran familia que me está apoyando, incluso para ti, que eres mi esposa. Siempre has estado incondicionalmente al lado mío", afirma.

"Patria, vida y libertad", concluye el preso político.

Las autoridades cubanas acusan a Valle Roca y otros tres imputados de "planificar acciones contrarias al actual sistema social y político en Cuba, a ejecutar en distintos lugares de la capital del país, las que filmaban y luego publicaban en los perfiles de Facebook y otras redes sociales de sus integrantes, con el propósito de divulgar al mundo una imagen de inestabilidad social y política dentro del país”.

El nieto del fallecido líder comunista cubano Blas Roca Calderío y sobrino del opositor Vladimiro Roca fue detenido el 15 de junio, un día después de que publicara en las redes sociales imágenes del lanzamiento de proclamas con frases de José Martí y Antonio Maceo, en el día en que se conmemoraba el natalicio 176 de este último, general de la guerra de independencia de Cuba.