Conducen al hospital a manifestante del 11J esposado de pies y manos

El preso político Luis Armando Cruz Aguilera, manifestante del 11 de julio de 2021, fue trasladado al hospital Miguel Enriquez "esposado de pies y manos", denunció su madre María Celia Aguilera García.

“Me avisan de que está en el hospital Miguel Enríquez. Voy hacia allá, pregunto qué pasó y me dijeron que no me podían dar información, tampoco me dejaron entrar a la consulta”, lamentó.

“Hicieron a mi hijo caminar tres cuadras y media engrillado, avergonzándolo. Un señor que pasaba me dijo ‘debe ser un asesino muy grande cuando lo llevan así’. Y le contesté ‘no es ningún asesino, así como tú lo ves, todo engrillado, es una persona que se siente libre porque él gritó libertad, lo que muchos no hacen, él es un manifestante del 11 de julio”, relató Aguilera García a Radio Mart.

Luis Armando Cruz Aguilera, de 23 años, es uno de los participantes de las multitudinarias protestas populares en el municipio Diez de Octubre de La Habana.

El Tribunal Provincial lo condenó a diez años de privación de libertad por el delito de sedición. Actualmente extingue su sentencia en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este de la capital cubana. Está asignado a un destacamento con reos de alta peligrosidad.

Al escuchar por qué está encarcelado Luis Armando, el transeúnte criticó lo que estaban haciendo los mandos del penal y “empezó a gritarle también a ellos”.

“Después que se llevaron a mi hijo, hablé con el médico, quien me explicó que tiene un poquito de infección en el oído y que le indicó un colirio que, dicen ellos [los guardias que conducían al preso político] que lo tienen allá en el hospital del reclusorio”, explicó Aguilera García.

El médico me dijo ‘qué dolor me ha dado madre, usted suplicándole ahí que la dejaran entrar y no se conmovieron. Entre las personas que estaban allá afuera fue un debate muy grande con eso que hicieron con tu hijo”, contó la madre.

La Seguridad del Estado ha citado y amenazado en repetidas ocasiones a Aguilera García por sus reclamos en redes sociales y medios independientes.

A finales de abril Cruz Aguilera, junto a los también manifestantes del 11J Roberto Pérez Ortega, Rolando Vázquez Fleita y Eduardo Álvarez Rigal protagonizaron una protesta en la prisión, pocos días después de una acción similar de presos políticos del 11J en el penal de Quivicán, en Mayabeque.

El régimen trata como sus enemigos a los ciudadanos que protestaron en las calles, a los que no solo encierra en las cárceles, sino que sobre ellos ejerce un trato abusivo, arbitrario y violatorio, ha afirmado la organización Cuban Prisoners Defenders.

El gobernante Miguel Díaz Canel convocó el 11 de julio de 2021 a sus seguidores: "La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios", afirmó.

Casi un año después, en una entrevista con el politólogo argentino Atilio Borón, durante la Feria Internacional del Libro de La Habana, Díaz-Canel desmintió que en Cuba se haya enjuiciado a ningún ciudadano por criticar al gobierno.