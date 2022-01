"Evidentemente no saben qué hacer con ellos", denuncian que Alcántara y Osorbo están en un limbo legal

"Estas semanas que corren se están realizando los juicios de los manifestantes del 11 de julio, un teatro macabro. Mientras Maykel y Luis continúan en un limbo legal, sin petición fiscal, sin fecha de juicio, sin cambios en sus expedientes. Evidentemente no saben qué hacer con ellos", denunció el martes la curadora de Arte Anamely Ramos González, en referencia a los miembros del Movimiento San Isidro, Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.

Ambos artistas reconocidos por Amnistía Internacional como presos de conciencia llevan meses detenidos en prisiones de máxima seguridad, sin fecha de juicio, a pesar de numerosas denuncias de organizaciones de derechos humanos, condenas de agrupaciones de artistas y entidades gubernamentales alrededor del mundo.

El rapero Osorbo, ganador de dos premios Latin Grammy por la canción "Patria y Vida", está preso desde mayo de 2021, cuando fue detenido por la Seguridad del Estado bajo acusaciones de atentado y desorden público y se encuentra en la cárcel de Pinar del Río, conocida como ‘Kilo 5 y Medio’.

El artista visual Otero Alcántara está detenido desde el 11 de julio, por participar en las protestas en La Habana. Ese día, antes de salir a la calle, hizo un llamado a sumarse al levantamiento nacional por el fin del régimen comunista.

Actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, acusado de los supuestos delitos de Desacato Agravado, Desorden Público e Instigación a Delinquir recogidos en el Expediente 24 del 2021 y que además tiene pendiente una acusación de Ultraje a los símbolos patrios, abierta desde el año pasado por realizar la obra de arte "Drapeau".

"La situación de Maykel es similar a lo que supimos en la visita anterior. Sigue teniendo las bolas en varias partes del cuerpo y le duelen. Sigue estando muy cansado y con dolores de cabeza constantes. Su salud se deteriora en medio de condiciones deplorables de vida y con una alimentación sumamente irregular, solo a base que lo que se le lleva en cada visita, Maykel no come nada de allí. Las llamadas no se las devolverán hasta febrero. Solo el día 31 lo dejaron hacer un par de llamadas cortas. Sus palabras fueron para felicitar a todos, con esa ternura de la que Maykel no se desprende ni en sus peores momentos. Es muy dura toda esta distancia y la impotencia que da saberlo enfermo y preso injustamente porque un Estado corrupto no sabe lidiar con la oposición dentro de su propio territorio y ha decidido llevar a las últimas consecuencias una voluntad de poder a base de violencia", escribió Ramos.

Otero Alcántara, seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes de 2021 de la revista Time, es considerado por las autoridades cubanas como "un peligro social", según informó el Movimiento San Isidro en una nota compartida por la curadora de arte y activista Claudia Genlui.

Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la República (FGR) halló sin lugar la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado de Otero Alcántara.

Recientemente Diario de Cuba sugirió que Otero Alcántara y Osorbo pudieran ser excarcelados a cambio de su destierro definitivo de Cuba pues "son de las figuras más incómodas para el régimen".

"Tampoco puede descartarse que sus liberaciones formen parte de alguna negociación diplomática en la que el Gobierno se halle inmerso. El régimen no puede permitirse que queden libres dentro de Cuba ni darles más notoriedad a través de juicios. Ya Otero Alcántara y Osorbo recibieron ofertas de exiliarse y las rechazaron. No debe sorprendernos que en un futuro no lejano sean sometidos a expatriaciones forzosas", alerta la publicación.

Este miércoles FreeMuse denunció que "la isla se convirtió en la prisión más grande de Latinoamérica. Muchos artistas disidentes hoy son presos políticos tratados como criminales, torturados y humillados".

"Pedimos con firmeza al gobierno cubano, una vez más, por la libertad de todos los presos políticos de la isla", dijo la agrupación que vela por las libertades de creación y expresión en el mundo.

Un tercer miembro del Movimiento San Isidro, Osmani Pardo Guerra, fue hallado culpable del delito de “resistencia a la autoridad” y fue condenado en un juicio sumario a un año de prisión domiciliaria.

Esteban Rodríguez, también cercano al Movimiento, fue excarcelado la semana pasada bajo la condición de que abandonara la isla definitivamente.

Otros integrantes de San Isidro están actualmente fuera de Cuba, como las curadoras Yanelis Núñez, Anamely Ramos y Claudia Genlui, la escritora Katherine Bisquet, el productor Michel Matos, el periodista Alfredo Martínez Ramírez e Iris Ruiz.

También activistas, artistas y periodistas cercanos a este movimiento se han visto obligados a abandonar el país por el hostigamiento y presiones de la seguridad del Estado, entre ellos, Tania Bruguera, Hamlet Lavastida, Omara Ruiz Urquiola, Eliécer Márquez Duany “El Funky”, Camila Lobón, Yunior García Aguilera, Oscar Casanella y Hector Luis Valdés Cocho.