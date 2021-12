Padres de detenido el 11J presentan al Consejo de Ministros petición de libertad para todos los detenidos

La activista Eralidis Frómeta Polanco, esposa del periodista independiente y prisionero político y de conciencia Lázaro Yuri Valle Roca, denunció a través de Radio Martí las amenazas del régimen de tener “un caso abierto en su contra” y que en cualquier momento podría ser llevada a prisión.

Frómeta Polanco informó que en el día de ayer, 20 de diciembre, pudo hablar con su esposo por teléfono y este le comunicó que, ese mismo día, “el jefe de la Sección 21, que no sabemos cuál es su nombre porque no se identificó, fue a la prisión del Combinado del Este, donde se encuentra mi esposo por 187 días, a referirle amenazas sobre mi persona”.

De acuerdo con lo expresado por Eralidis, el oficial de la Seguridad del Estado informó a Valle Roca de que “ellos me tienen un proceso abierto y en cualquier momento me llevarían a prisión”, pidiéndole además que la “aconsejara porque si no, iría a prisión”.

“Este señor siempre le refirió tener ellos los resultados de los análisis que le han hechos tras el fallo renal que sufre mi esposo, el que, hasta el día de hoy, no ha sido asistido adecuadamente y aún no lo llevan a un hospital. ¡Se están negando a todo!”, advirtió Eralidis Frómeta, quien agregó:

“Entonces, yo estoy denunciando ante la opinión pública internacional que, cualquier cosa que me suceda, estoy responsabilizando a la dictadura de Miguel Díaz Canel y de Raúl Castro por mi integridad física y por mi seguridad, ya que no me siento segura en mi país por ejercer mis derechos constitucionales, por ejercer mi libertad de expresión, mi libertad de asociación y mi libertad de prensa”, aseguró la esposa de Valle Roca.

“Cualquier cosa que me ocurra, es cuestión de Díaz Canel y de Raúl Castro”, concluyo la activista habanera.

(Con reporte de Ariane González para Radio Martí)