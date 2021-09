Ángeles Guardianes de Nueva York ofrecen custodia a Nacho Rocha en su huelga ante la ONU

Ya son más de 30 días bajo lluvia y sol, plantado frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York y en el parque José Martí, en la isla de Manhattan.

Este martes, Nacho Rocha recibió la visita de Curtis Sliwa, el presidente de Ángeles Guardianes, un grupo sin fines de lucro que patrulla las calles de Nueva York para prevenir actos delincuenciales.

“Voluntarios de Ángeles Guardianes vendrán aquí a garantizar que no sea molestado porque recuerden son 24 horas al día y una situación muy importante que afecta no solo a Nueva York, y al otro lado el rio, (Hudson), Nueva Jersey, sino a todo el país”, dijo Sliwa, fundador de la organización en 1979.

Rocha de origen español y residenciado en Sarasota, Florida, ha perdido 21 libras de peso desde comenzó la abstinencia de comida sólida el pasado 14 de septiembre y aunque no padece problemas de salud o deterioro físico visible, según activistas que lo acompañan, sí se ha quejado de mucho cansancio e intermitentes dolores de cabeza.

Entre sus demandas, que el régimen de Cuba sea retirado de la Comisión de Derechos Humanos de ONU y que el organismo internacional decrete un corredor humanitario a la isla para paliar la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19.

“Esta es una causa que es como el pastel de manzana en EEUU, mamá y nuestra bandera”, expresó Sliwa de origen polaco- italiano y residente en el Bronx.

Para Rocha ha sido una visita alentadora y reconfortante después de cumplir este miércoles 34 días sólo consumiendo agua y bebidas energéticas.

“Aseguró que hará lo posible para que funcionarios de Naciones Unidas nos reciban y escuchen nuestras demandas por la libertad del pueblo de Cuba”, dijo Nacho

Un viaje a Cuba hace 14 años

En conversación con los presentes, Curtis recordó su viaje a Cuba en 2004 años para promover el “stickball”, juego tradicional en la isla conocido como el taco.

“Cuando viajé a Cuba a promover el juego de taco hace años, abogué por la muerte de Castro y Chávez y logré regresar para hoy poder ayudar a Nacho”, dijo el activista ante un reducido público que grabó su comentario y que él posteriormente colgó en su cuenta en Facebook.

De aquella visita, hay un video en su canal de YouTube que aparece jugando con chicos y jóvenes frente al que fuera el Palacio Presidencial, en La Habana, y desde ahí envió un mensaje al entonces dueño de los Yankees de Nueva York.

“Oye George Steinbrenner, mira esto. Vas a ganar campeonatos en el nuevo milenio con estos chicos. Al momento que muera Castro, esta isla es tuya”.

Después posó acostado frente al tanque que presuntamente Fidel Castro disparó a un buque enemigo en la invasión por Bahía de Cochinos, exhibido fuera del antiguo Palacio Presidencial.

“Democracia, Estados Unidos, Dios, la bandera, mamá, el pastel de manzanas. Estamos a salvo. Voy a detener los tanques T2”, expresó entonces un jubiloso Curtis que actualmente aspira a la alcaldía de Nueva York por el Partido Republicano.

Posible fin del ayuno en las próximas horas

Rocha, que el 14 de septiembre se sumó a la huelga de tres jóvenes exiliadas cubanas que según se dijo, la depusieron por problemas de salud, ha contado con el apoyo de activistas de Nueva York y Nueva Jersey.

“Curtis ha venido a dar apoyo a Nacho y llamar la atención de la ONU que debe reaccionar, que debe recibir a Nacho y prestar atencional a su petición”, dijo la activista Aurelia Martínez.

La semana pasada, el músico y cantante Yotuel Romero sorprendió al ciudadano español y lo visitó para manifestarle su respaldo.

“Yo no soy partidario de las huelgas de hambre porque, para mí, una huelga de hambre es “Patria o Muerte”, y nosotros somos “Patria y Vida” […]. Y lo entiendo, y no te voy a decir que hagas lo contrario, no, […] él (Nacho) tiene toda su libertad, aunque a mí no me guste, aunque yo no apoye las huelgas de hambre […]”, subrayó.

Hace dos semanas, un funcionario que se identificó como representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas escuchó las demandas de Nacho Rocha, pero según miembros del equipo que acompaña al español, la única notificación que han recibido mediante correos electrónicos es que no tienen respuesta.

Fuentes cercanas al equipo de acompañamiento de Nacho, dijeron a Radio Televisión Martí que el agotamiento persiste y se agudizan los dolores de cabeza, por lo que el español de 61 podría concluir este ayuno tan pronto como el próximo viernes.