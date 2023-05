Zelenskyy habla ante el G7 en último día de la cumbre en Japón

Más de 40 países presentes en una cumbre de líderes europeos respaldaron un sistema para estimar los daños que está causando Rusia durante la guerra en Ucrania, con la esperanza de que se pueda forzar a Moscú a compensar a las víctimas y ayudar a reconstruir el país una vez termine el conflicto.



La invasión rusa de Ucrania fue el tema dominante durante la reunión en la capital islandesa, Reikiavik, donde delegaciones de los estados miembros del Consejo de Europa abordaron cómo podría apoyar a Kyiv la principal organización europea de derechos humanos.



Francia, Alemania y Reino Unido estaban entre los países que firmaron el resultado más tangible del encuentro: una nueva oficina de registro de daños para que las víctimas de la guerra puedan reportar los daños sufridos.



El canciller de Alemania, Olaf Scholz, describió el registro de daños como "una contribución significativa a los esfuerzos internacionales de exigir responsabilidades a Rusia por las consecuencias de sus acciones brutales".



Diez países del organismo internacional de 46 miembros no se habían comprometido a sumarse a la nueva organización, que tendrá sede en La Haya, donde ya hay varias organizaciones judiciales internacionales. Otros tres países tenían previsto participar, pero necesitaban tiempo para cumplir requisitos legales.



También se unieron Estados Unidos, Japón y Canadá, que participan en el Consejo de Europa como estados observadores.



Scholz dejó claro que los detalles de cómo pagará Rusia los daños a Ucrania aún no se habían resuelto. "El registro de daños es un registro. Eso ya es bastante, pero es lo que es, y no resuelve la cuestión de cómo se pagarán los daños".



Cuando se le pidió que evaluara las posibilidades de emplear activos rusos congelados para pagar por los daños, el canciller se mostró escéptico. "No hay muchas líneas de acción abiertas que sean compatibles con la ley actual", señaló.



El registro pretende "constituir el primer componente de un mecanismo futuro de compensación internacional", según el documento del Consejo de Europea. Los costes de funcionamiento correrán a cargo de los estados firmantes.



Ese registro podría utilizarse para distribuir reparaciones ordenadas por un tribunal que se ha propuesto crear para juzgar el crimen de agresión, otro proyecto que apoya el Consejo de Europa.

En su mensaje a la cumbre el martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, reiteró el deseo de su país de que se establezca esa corte.



"No habrá paz fiable sin justicia", dijo en un mensaje por videoconferencia en la sesión de apertura.



La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, dijo que el organismo pretende respaldar los esfuerzos internacionales para crear un organismo judicial que procese el crimen de agresión, el acto literal de invadir otro país.



La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente, Vladímir Putin, y otro funcionario por crímenes de guerra, y les acusa de responsabilidad personal en el secuestro de niños de Ucrania. Pero la corte no tiene la capacidad de procesar la agresión.