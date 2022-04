Zelenskyy: el mal concentrado visitó a nuestra tierra

El Encargado de Negocios de Ucrania en Cuba, Oleksandr Kalinchuk, se ha dirigido a la prensa “no sólo como un diplomático, sino como una persona común” para condenar “la masacre cometida por los ocupantes rusos en Bucha”.

El enviado de Kyiv en La Habana agrega en su nota las fotos que medios de prensa como Reuters, AFP y agencias de prensa de Ucrania distribuyeron este domingo desde la ciudad de Bucha.

También incluye la alocución del mandatario ucraniano Volodimir Zelenskyy durante la noche del domingo y que las autoridades ucranianas han enviado a organismos internacionales y la opinión pública internacional afirmando que “el mundo necesita saber sobre los crímenes del ejército ruso”.

A continuación, el discurso del presidente de Ucrania, Volodomir Zelenskyy

Hoy este discurso será sin saludo. No quiero palabras extra.

Los presidentes no suelen grabar los discursos como este. Pero hoy tengo que decir precisamente eso. Decir después de lo que se ha descubierto en Bucha y en otras nuestras ciudades, de donde fueron expulsados los ocupantes. Cientos de personas fueron asesinadas, torturados, civiles fusilados. Cuerpos en las calles. Zona minada, incluso los cuerpos de los muertos fueron minados. Por todos los lados hay consecuencias de depredación. El mal concentrado visitó a nuestra tierra. Los asesinos, verdugos, violadores, saqueadores. Que se hacen llamar el ejército. Que solo merecen la muerte después de lo que hicieron.

Quiero que todas las madres de todos los soldados rusos vean los cuerpos de las personas asesinadas en Bucha, en Irpin, en Gostomel. ¿Qué hicieron? ¿Por qué los asesinaron? ¿Qué hizo el hombre que iba en bicicleta por la calle? ¿Por qué los civiles fueron torturados hasta la muerte en una ciudad pacífica? ¿Por qué las mujeres fueron estranguladas después de que les arrancaron los aretes de las orejas? ¿Cómo podían violar a las mujeres y asesinarlas frente a sus niños, burlarse de sus cuerpos incluso después de la muerte? ¿Por qué aplastaron los cuerpos de las personas con carros de combate? ¿Qué le hizo a Rusia la ciudad ucraniana de Bucha? ¿Cómo todo esto fue posible?

¡Madres rusas! Incluso si ustedes crearon a esos saqueadores ¿cómo se convirtieron también en verdugos? ¡Ustedes no podían no saber lo que hay dentro de sus hijos! ¡No podían no notar que están privados de todo lo humano! Sin alma. Sin corazón. Mataron deliberadamente y con placer.

Quiero que todos los líderes de la Federación Rusa vean cómo se están cumpliendo sus órdenes. Estas órdenes. Este actuar y corresponsabilidad por estos asesinatos, por estas torturas, por estos brazos arrancados por explosiones que están en las calles. Por disparos en la nuca de las personas atadas.

Así es como se percibirá el estado ruso. Es su imagen. Su cultura e imagen humana perecieron junto con los ucranianos y las ucranianas, a quienes vinieron.

He tomado la decisión de crear un mecanismo especial de justicia en Ucrania para investigar y procesar todos los delitos de los ocupantes en nuestro país. La esencia de este mecanismo es el trabajo conjunto de expertos nacionales e internacionales: investigadores, fiscales y jueces. Este mecanismo ayudará a Ucrania y al mundo a llevar ante la justicia a quienes desencadenaron o de alguna manera participaron en esta terrible guerra contra el pueblo ucraniano y en los crímenes contra nuestros ciudadanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad, el Servicio de Inteligencia y demás estructuras según su competencia, deberán dirigir todos los esfuerzos para que el mecanismo funcione de inmediato.

Exhorto a todos nuestros ciudadanos y amigos de Ucrania en el mundo que puedan sumarse a este trabajo y ayudar a establecer la justicia, hacerlo.

El mundo ya vio muchos crímenes de guerra, en diferentes momentos, en diferentes continentes. Pero es hora de hacer todo lo posible para que los crímenes de guerra del ejército ruso sean la última manifestación de esta maldad en la tierra.

Todos los culpables de tales delitos serán inscritos en un Libro especial de verdugos, serán encontrados y castigados.

¡Ucranianos! ¡Ucranianas!

Quiero que se den cuenta de eso. Expulsamos al enemigo del territorio de algunas regiones. Pero las tropas rusas aún controlan las áreas ocupadas de otras regiones. Y después de la expulsión de los ocupantes, en los territorios liberados pueden descubrirse cosas aún más terribles, más muertes y abusos. Porque esta es la naturaleza del ejército ruso que vino a nuestra tierra; estos son monstruos que no saben actuar de otra manera, y recibían tales órdenes.

Todos los socios de Ucrania serán informados en detalle sobre lo que estaba sucediendo en el territorio temporalmente ocupado de nuestro país. El martes los crímenes de guerra en Bucha y en otras ciudades durante la ocupación rusa también serán considerados en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Definitivamente habrá un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Pero estoy seguro de que eso no es suficiente. Se necesitan más conclusiones. No solo sobre Rusia, sino también sobre el comportamiento político que permitió que este mal llegara a nuestra tierra.

Hoy es el decimocuarto aniversario de la cumbre de la OTAN en Bucarest. En aquel entonces existía la posibilidad de sacar a Ucrania de la "zona gris" en el Este de Europa, de la "zona gris" entre la OTAN y Rusia. De la zona gris, sobre la cual Moscú cree que para ella aquí está permitido todo, incluso los peores crímenes de guerra.

Según declaraciones diplomáticas optimistas Ucrania supuestamente podría convertirse en miembro de la OTAN, en aquel entonces, en el 2008, hubo un rechazo oculto a aceptar a Ucrania en la Alianza. Se ocultó el miedo absurdo de algunos políticos hacia Rusia. Pensaron que negándole a Ucrania su adhesión, podrían tranquilizar a Rusia y convencerla de que respete a Ucrania y viva normalmente junto a nosotros.

En los 14 años transcurridos desde este cálculo equivocado, Ucrania sobrevivió una revolución y ocho años de guerra en Donbas. Ahora estamos luchando por la vida en la guerra más terrorífica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Invito a la Sra. Merkel y al Sr. Sarkozy a visitar Bucha y ver hasta qué condujo la política de concesiones de Rusia en 14 años. Ver con sus propios ojos a los ucranianos y ucranianas torturadas.

No culpamos a nadie, excepto a los militares rusos específicos

Quiero que me entiendan correctamente. No culpamos al Occidente. No culpamos a nadie, excepto a los militares rusos específicos, que cometieron esto contra nuestro pueblo, así como a aquellos que les dieron órdenes. Pero tenemos derecho a hablar sobre la indecisión, sobre lo que era el camino hacia la tragedia en Bucha, en Gostomel, en Jarkiv, en Mariupol. No tenemos indecisión, independientemente si estemos o no en alguno de los bloques, entendemos una cosa: debemos ser fuertes.

Hace 14 años, el líder de Rusia en Bucarest les dijo a los líderes occidentales que no existe tal país llamado Ucrania. Pero nosotros probamos que existe tal país. Fue y será.

No nos esconderemos detrás de las espaldas de los fuertes de este mundo. No persuadiremos a nadie. De hecho, no tuvimos que pedir ayuda de armas para protegernos de este mal que vino a nuestra tierra. Todas las armas necesarias nos tuvieron que dar sin solicitudes. Porque ellos mismos conocían bien qué mal había venido y qué había traído consigo.

Vemos que está en juego en esta guerra. Sabemos lo que estamos defendiendo.

Hay estándares del ejército ucraniano: morales y profesionales. Y no es nuestro ejército el que tiene que adaptarse ahora. Muchos otros ejércitos necesitan aprender esto de nuestro ejército. Hay normas del pueblo ucraniano. Hay estándares de los ocupantes rusos. Esto es bueno y malo. Esto es Europa y un agujero negro que quiere todo esto romper y absorber.

Ganaremos en esta guerra. Incluso si algunos políticos siguen siendo incapaces de vencer la indecisión, que transmiten a sus sucesores junto con los cargos.

En Bucha ya están trabajando todos los servicios necesarios para revivir la ciudad, restaurar el suministro de electricidad y de agua. Restaurar el trabajo de las instituciones médicas. Reconstruir la infraestructura. Dar seguridad a las personas. Porque Rusia fue expulsada y Ucrania está regresando, y devuelve la vida.

Hoy, en el hospital del Servicio de Guardia Fronterizo de Ucrania visité a nuestros guardias fronterizos, a nuestros héroes, a soldados heridos. Entregué a ocho de ellos condecoraciones estatales. También condecoré al doctor traumatólogo ortopédico, el oficial del servicio médico, que es un destacado traumatólogo militar en Ucrania y salvó a muchos defensores ucranianos. En total, según el decreto correspondiente fueron condecorados cuarenta y un guardias fronterizos.

Precisamente los militares del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras fueron los primeros que enfrentaron a los ocupantes con fuego cuando iniciaron la ofensiva el 24 de febrero. Ahora nuestros muchachos y muchachas están regresando a la frontera estatal mientras expulsamos a los ocupantes.

Estoy seguro de que llegará el momento y se restaurará toda la línea de la frontera estatal de Ucrania. Y para que esto suceda antes, todos debemos estar concentrados, listos para enfrentar con valentía el mal y responder a cada acto criminal contra Ucrania, contra nuestro pueblo, contra nuestra libertad.

El mal será castigado.

¡Gloria a Ucrania!