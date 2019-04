Zelenski y Poroshenko a segunda vuelta en Ucrania con cruce de acusaciones

El comediante ucraniano Vladímir Zelenski y el actual presidente del país, Petró Poroshenko, intercambiaron este lunes los primeros golpes de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que ambos fueran los candidatos más votados el domingo.

"Al que seguro que no queríais ver en la segunda vuelta es a Poroshenko. Os salió mal", dijo Poroshenko dirigiéndose a sus "enemigos" en Rusia.



En Moscú, mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaraba este lunes que a Rusia no le gustaría ver al "partido de la guerra al frente de Ucrania, sino a un partido orientado al arreglo real, por etapas, de la situación en el este de Ucrania en base a los acuerdos ya existentes".

Aunque no mencionó a Poroshenko y a su equipo, la alusión de Peskov apuntaba claramente al mandatario ucraniano y su Gobierno.



Pero un optimista Poroshenko, pese a quedar a 14 puntos de Zelenski, según la Comisión Electoral Central (CEC), pronosticó que los ucranianos volverán a "estropear los planes de Rusia" dentro de tres semanas.



El intercambio de golpes entre ambos candidatos no se hizo esperar. Nada más reconocer su derrota en la primera vuelta, Poroshenko comenzó a desacreditar al rival, al que calificó de "marioneta" del oligarca Ígor Kolomoiski.

No es el único que lo piensa, ya que el apoyo de Kolomoiski, al que Poroshenko acusa de manipular a sus rivales desde el exilio, y de su canal de televisión 1+1 fue crucial en la victoria del popular actor.



Recordó que, en caso de que se abran negociaciones con Rusia, al otro lado no se sentará un humorista -cita a los cómicos rusos Galkin y Petrosián-, sino el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

"El 1 de abril es el día de la risa. Nos reímos y basta. A partir del 2 de abril miramos hacia delante. A partir de mañana no estamos para bromas", insistió, aludiendo en todo momento a la condición de comediante de Zelenski.



Además, sus asesores llamaron a los otros candidatos que salieron derrotados a apoyar al candidato "democrático" y "europeísta", aunque Zelenski también aboga por el ingreso del país en la Unión Europea.

Zelenski, por su parte, se preguntó si el presidente no es una marioneta de Oleg Gladkovski, cuyo hijo está implicado en un escándalo de corrupción relacionado con la compra en Rusia de piezas de repuesto para el Ejército ucraniano.



También recogió el guante y se mostró dispuesto a participar en debates por televisión con el presidente, terreno en el que teóricamente partiría con ventaja Poroshenko, mucho más experimentado en estas lides.

Como si estuviera encima de un escenario, Zelenski derrochó buen humor a raudales y sólo se puso serio cuando habló de la posibilidad de un nuevo Maidán en caso de que Poroshenko sea el ganador el 21 de abril.



"No voy a enfrentarme a la sociedad. No voy a montar tiendas y convocar Maidanes (protestas) para defenderme si los ucranianos están en mi contra, ya que la vida de las personas es lo más importante que hay", dijo.



En cuanto a las especulaciones de que la gran derrotada de los comicios, Yulia Timoshenko, le apoyará en la segunda vuelta a cambio del puesto de primera ministra, el actor lo negó rotundamente.



Al mismo tiempo, admitió que aún no ha decidido quién será su jefe de Gobierno, motivo por el que ya ha sido criticado, ya que, de ganar en la segunda vuelta, en los primeros días tras su investidura tendrá que firmar más de 300 nombramientos.



Por eso, los analistas esperan que en las próximas tres semanas Zelenski sea un poco más concreto a la hora de abordar temas como el arreglo del conflicto con los separatistas prorrusos en el Donbás.



"¿Cuál es mi estrategia? Ganar...Caballo de Troya, parte 2", respondió a la prensa.



Según la CEC, tras el escrutinio del 88,91 % de las papeletas, Zelenski lidera con el 30,26 % de los votos.



Poroshenko es segundo con el 16,01 % y tercera con el 13,35 % es Timoshenko, que tras el cierre de los colegios se negaba a aceptar la derrota en los comicios y anunciaba un recuento paralelo.



Según la misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las elecciones presidenciales ucranianas fueron "competitivas y sentaron las bases para una vibrante segunda vuelta".



"Espero que Ucrania continúe en la senda de la democracia y dentro de los valores europeos”, declaró en una rueda de prensa lkka Kanerva, parlamentario finlandés y coordinador especial de la misión de observación de las elecciones de la OSCE.

(EFE)