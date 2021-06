Yuri Valle Roca cumple 15 días incomunicado en Villa Marista; familiares alertan que estaría en huelga de hambre

Totalmente incomunicado permanece desde hace 15 días el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, en Villa Marista, centro de operaciones del departamento de seguridad del Estado, aseguraron a Radio Televisión Martí fuentes cercanas al detenido.

En el cuartel de la policía política también se encuentra el activista Ignacio Áreas, arrestado durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca, a quien se le negó un habeas corpus este lunes.

La activista Eralides Frómeta, pareja de Valle Roca, señaló que se encuentra preocupada ya que el comunicador le advirtió que se plantaría en protesta por su detención.

"Hay un total silencio donde mi preocupación va en aumento porque él lleva quince días plantado en huelga de hambre. No se le ha permitido hacer una llamada. Mientras él no hable conmigo, yo no puedo estar tranquila”, declaró la activista.

“Afortunadamente ayer logré contratar el abogado que asumirá su defensa. Ahora sólo me queda esperar que el abogado me cite para por lo menos saber cómo está su estado físico y saber las cosas que necesitamos saber. Porque por lo demás, se mantiene igual. Ya son 15 días. No tengo fe de vida de Lázaro Yuri. El día que se lo llevaron, él me lo dijo que entraría plantado en huelga de hambre porque no iba a aceptar ninguna manipulación, ni ningún delito falso de lo que le imputa la dictadura Castro-Canel”, agregó la opositora.

Valle Roca, es nieto del líder de los comunistas cubanos Blas Roca Calderío (1908- 1987) y sobrino del líder opositor Vladimiro Roca Antúnez. Como opositor ha participado en numerosas manifestaciones pacíficas, también ha sido detenido en varias ocasiones.

La más reciente ocurrió el 14 de junio, al día siguiente de que filmara una lluvia de octavillas exigiendo reformas democráticas en Cuba y lo publicara en Facebook.

Fue citado a la estación policial de Zapata y C, en relación a una causa abierta en el 2020 por desacato y tras presentarse en la unidad, fue detenido y conducido a Villa Marista.

En una entrevista anterior con Radio Televisión Martí, Frómeta dijo que en el allanamiento ocuparon "unos papeles con pensamientos martianos, dos fotos de Antonio Maceo, una propuesta 20/20 de “Elecciones libres Ya”, una foto del mismo esbirro que vino encabezando el registro".

Importantes organizaciones en defensa de la libertad de prensa, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se han pronunciado a favor de la libertad de Valle Roca, creador del blog Cuba Delibera.

[Con declaraciones recogidas por Ivette Pacheco para Radio Martí]