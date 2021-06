Yotuel Romero iniciará en agosto en el sur de Florida gira mundial "Patria y Vida" (VIDEO)

Tania León, conocida como compositora de origen cubano, educadora y también consejera para organizaciones de arte, fue galardonada recientemente con el Premio Pulitzer de Música 2021. La pianista concedió una entrevista a Radio Televisión Martí donde contó para nuestra audiencia en la isla memorias de sus orígenes en Cuba, su pasión por la música y la inspiración para la obra que le mereció el prestigioso galardón.

Según relata, desde muy pequeñita mostró gran sensibilidad por la música, a lo que se le unió el cuidado de una abuela que notaba como la niña de unos escasos 4 años, respondía a lo que escuchaba por la radio.

“Pues yo comencé en el mundo de la música inesperadamente. Mi abuelita se dio cuenta de que siendo niña, yo tendría cuatro años de edad y me gustaba mucho ir a la radio y cambiar las emisoras y al cambiar las emisoras, si había música, bailaba al compás de la música, cosa que a ella le llamó mucho la atención. También habían oportunidades donde habían cantos y yo repetía los cantos tal y como los escuchaba. O sea que no cambiaba nada, sino que lo repetía en el mismo tono que lo cantaban y todo. Pues eso la inspiró mucho a ella y pensó que a mí me gustaba la música y me llevó a un conservatorio", relató.

En el conservatorio Carlos Alfredo Peyrellade en La Habana... “Los maestros allí dijeron que yo era muy muy pequeñita y que no sabía leer ni escribir y que iba a ser muy difícil para mí aprender la teoría de la música. Pero mi abuelita era muy insistente. Ella persistió, persistió. No sé cuánto. Y por supuesto todo esto era porque me lo contaron a mí, porque yo no tenía en ese momento manera de recordar lo que estaba pasando cuando tenía 4 años. Conclusión, que yo creo que en el conservatorio se cansaron de la persistencia de mi abuela y entonces dijeron que iban a aprobarme y las cosas de Teoría, como no podía leer los libros, mi abuela dijo que ella se encargaba de que yo me supiera las cosas de teoría".

Era en medio de las tareas del hogar, cuando su abuela por ejemplo, mientras colgaba la ropa a secar, que le repasaba las asignaturas a aquella niñita que mostraba ya tanta disposición musical. Memorias como esta le han acompañado en las décadas que lleva dedicada a la música.

Pensé que iba a ser una pianista de concierto

Consciente del esmero de su abuela, León recuerda también la generosidad de su abuelo: "Él me compró un piano de uso cuando yo tenía cinco años. Cosa que me llama mucho la atención que tengan ese tipo de visión de respaldar a un niño. Nunca pensé que me comprarían un piano de verdad, con tan poca edad. Pero así sucedió. Y por supuesto se sumaron entonces al proyecto se sumó mi madre y mi padre".

“Pensé que iba a ser una pianista de concierto, porque en ese conservatorio, bueno, pues se hicieron muchos recitales en los cuales yo participaba y después llegó el momento en donde empecé a competir concursos para piano y orquesta y gané tres concursos y ya eso fue parte de la armadura con la cual más o menos salí al mundo pensando que yo iba a continuar mis estudios como pianista y viajar al mundo, cosa que yo quería hacer y sobretodo, quería hacer algo que me diera la posibilidad de tener mejores finanzas y de esa manera entonces ayudar a mi familia. Nosotros somos o éramos en aquel momento una familia muy pobre y yo estaba muy consciente del sacrificio que mi familia estaba haciendo por los estudios de mi hermano y míos”.



La joven cursaba un plan académico en el conservatorio cuando su familia insistió en que además estudiara Contabilidad, un oficio que le sirvió para mantenerse en sus primeros años en Nueva York.

"Hasta cierto punto me ayudó mucho porque el primer trabajo que tuve en Nueva York fue precisamente en la oficina de una factoría de confecciones de señoras. Y como yo sabía manejar las máquinas de sumar y las máquinas contables y hacer estados de cuenta, bueno pues ese fue mi primer trabajo. Hasta el día de hoy, todavía tengo la chapa del número mío como empleada de ese lugar", recuerda.

En 1969 se convirtió en la primera directora musical del Dance Theater of Harlem, el Teatro de la Danza de Harlem, de Arthur Miller, y se volcó en establecer su departamento de música, su escuela de música y su orquesta. Para esta compañía compuso la música del ballet Haiku en 1973, y Bele, ambas con Geoffrey Holder.

Instituyó la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn en 1978, y en 1994, fue cofundadora de la Orquesta de compositores americanos SONIDOS, de los Festivales de las Américas como consejera latinoamericana de música.

También fue consejera de Nueva Música para Kurt Masur en la Filarmónica de Nueva York, y ha sido directora invitada en las más prestigiosas orquestas del mundo como la Orquesta Beethovenhalle en Bonn; la Gewandhausorchester, en Leipzig; la Orquesta Santa Cecilia en Roma; y la Orquesta Sinfónica Nacional de Sudáfrica.

La reconocida artista siempre recuerda y manifiesta su profundo agradecimiento por sus profesores en La Habana, Edmundo López y Alfredo Diez Nieto.

“Fue un gran milagro el que yo haya entrado dentro de la carrera de Composición y hasta cierto punto, una sorpresa, que la predijo mi maestro Edmundo López. Él fue mi maestro en Cuba, que me enseñó a querer la música contemporánea, a la música moderna", dijo León.

“En unos cursos de posgrado que yo hice, mi maestro de Armonía, el gran compositor Alfredo Diez Nieto me hizo hacer unos ejercicios de armonía y aquellos ejercicios parece que yo los convertí como en unas piezas pequeñas y esas piezas pequeñas, bueno, pues él pensó que tendrían que ver con la composición. O sea que eran, no tanto ejercicios sino como unas composiciones muy pequeñitas. Y es interesante porque en realidad yo escribía canciones con mi hermano. Mi hermano tenía un grupito de músicos. Y yo y él cantábamos juntos siempre. Y a veces yo hacía canciones. Él también hace canciones. Pero no pensamos en el momento en que eso sería algo interesante. Y hubo un par de canciones que fueron cantadas por ejemplo por Elena Burke, quien oyó una canción y le gustó y la cantó en un recital. Pero eso no era una cosa que yo pensaba que tenía que ver con mi mundo, porque mi mundo era el mundo de la música clásica, sobre todo como pianista”, recordó la artista.



En Nueva York, conoció a Arthur Mitchell, al abrirse puertas y posibilidades para que la artista cubana compusiera, dirigiera por primera vez en Italia, e integrara la academia de New York University como estudiante.

Su composición Stride, con la que fue galardonada con el Pulitzer 2021, fue estrenada precisamente por la Filarmónica de Nueva York en 2019.



Una abuela creyó en una niña, y esta ya convertida en una mundialmente reconocida compositora, pianista y directora, se inspiró en otra mujer que hizo avanzar los derechos civiles y políticos de la mujer en Estados Unidos: Susan B. Anthony, quien además fue líder visible en los esfuerzos para abolir la esclavitud en este país. Así surge la obra Stride.

El actor Basil Rathbone escribió que "no debemos lamentar lo que se hace con sincero afecto, porque nada se pierde si nace del corazón". En este caso, el corazón de una abuela y la inspiración del amor de la activista estadounidense Susan B. Anthony, se dieron cita en Tania León, a quien felicitamos por esta trayectoria y su presente.