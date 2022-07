Yotuel Romero: “El espíritu del 11J está más fuerte que nunca"

“El espíritu del 11J está más fuerte que nunca”, declaró a la agencia de prensa Efe Yotuel Romero, intérprete del himno de la oposición cubana “Patria y Vida” y uno de los participantes en la marcha que concluyó este domingo en la céntrica Plaza de Cibeles de Madrid con homenajes a las protestas del 11 de julio del 2021.



"Patria o Muerte significa lo mismo: o eres como la patria que yo visualizo o lo que te toca es la muerte”, dijo.

Este año la isla acabará con el “totalitarismo cubano y con la dictadura” porque “ellos son cinco nueve y nosotros doble dos”, añadió Yotuel en entrevista con Efe.



Sobre el aumento del “control social y físico” desde la oleada de protestas del año pasado, Romero opinó que no es más que una muestra del “miedo” de las autoridades del país “a un pueblo libre en la calle”.



Del mismo modo, el cantante reivindicó a España como un país que debe “ayudar” a Cuba a hacer “una transición real y no un fraude”, en lugar de continuar con sus negocios dentro de sectores como el hotelero.



“Esto es una lucha de Dios contra el demonio. El demonio está en Cuba, España es un país de Dios. España es la madre patria y una madre no abandona a sus hijos”, sentenció el artista al tiempo que insistió en que “con los maltratadores no se negocia”.

También en Madrid, el presidente del movimiento Acciones por la Democracia, Lázaro Mireles, acusó a la Unión Europea de "oxigenar con millones de euros a la dictadura" a través del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, firmado en 2016, y recordó que "el pueblo cubano vive sumiso y arrodillado por la fuerza", con "más de 1.100 presos políticos".



Por su parte, la diputada del partido Vox, Rocío Monasterio, llamó a Europa "a ser coherente" y retó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a "hacer una declaración diciendo que Cuba es una dictadura" y a "desligarse" los socios que la defienden.



Este fin de semana también hubo actos a favor del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, como el que se desarrolló en la Embajada de Cuba en Madrid, en cuya fachada se desplegó una enorme bandera y dos carteles de gran tamaño con las frases "Abajo el bloqueo" y "Patria o Muerte", reporta Efe.



El acto estaba convocado por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC), cuyos representantes leyeron un comunicado en solidaridad con la isla y "la revolución".