Yosmany Larrea: deja el nombre de Cuba en alto con sus talentos

Yosmany Larrea, cubano radicado en Roma, ha demostrado al mundo que tiene muchos talentos: desde crear un diseño de alta costura, e interpretar un aria de ópera, hasta modelar a lo largo de una pasarela.



El joven cubano vivió en la pintoresca calle de Cuarteles en su Cuba natal. Según él, sus talentos siempre estuvieron con él, y pasaba Los días en su habitación leyendo libros y revistas, imaginando y creando su propio mundo de fantasía.



Hoy en día, este joven ha logrado no solo adaptarse a otro país con otra cultura, sino superarse y hacerse un nombre por sí mismo en el mundo del diseño, donde la competencia es feroz. Larrea cuenta con su propia colección de moda que lleva su nombre – tanto para hombres como para mujeres -- y ha ganado numerosos galardones por su arte.



“Hay premios importantes para mí que han significado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho”, enfatizó.

Tres de esos galardones son muy importantes para él: “Una que obtuvimos como estudio como mejor colección en la Fashion Week en Quindao, y la otra en Alta Roma, o sea como diseñador emergente de 2019. Y este premio que vino ahora en el 2022 de la FDLA, bastante significativo para mí porque también haber conocido a Paco Delgado ha sido una cosa bastante positiva”.



Este habanero ha logrado captar la atención de una clientela global: masculina y femenina. Su colección cuenta con atuendos tanto para la clase alta, así como para jóvenes hip. Larrea admite estar muy contento con la aceptación que ha tenido sus dos líneas de ropa.



Pero eso no es todo. El artista cubano ha sido premiado en el área de la opera. “En la música te puedo decir que he tenido varios premios, incluso también internacionales, pero el premio que he tenido aquí también que en la música lírica para mí fue muy importante, que fue en el Venus Talent show”, dijo.



Gracias a ese galardón, Larrea tuvo la oportunidad de prestar su voz en una colaboración con la empresa Walt Disney para hacer Aladino y el Rey León, proyectos que para el cubano simplemente fueron “súper emocionantes”.



Este joven de 34 años, que decidió abandonar Cuba por mejores oportunidades, ha encontrado numerosas puertas abiertas, las cuales no pudiera haber disfrutado si hubiese permanecido en la isla.



Larrea no persigue el éxito, sino que disfruta de su arte, arte que refleja su niñez, su crianza y su cultura. Su filosofía dicta que cuando uno logra ser entendido por otras culturas diferentes a las suyas, ha logrado dar un paso más allá del que simplemente se queda con el nacionalismo. Aún así, lleva a Cuba en su entorno, en su corazón.



“Soy 100% cubano...no me he sentido rechazado por eso ni me ha sido un impedimento. Trato siempre de que se vea, siempre se vea la cubanía, siempre se vea la sensualidad de la mujer cubana, eso no falla nunca. Eso a mí no me falta, esa sensualidad que tiene la mujer cubana siempre es lo que yo pongo siempre como primer patrón”, explicó.