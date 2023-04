Yordán Álvarez sigue en fuego (VIDEO)

Los campeones Astros de Houston no han tenido un buen arranque en la temporada 2023 y con balance de siete triunfos y nueve derrotas, aparecen en la cuarta posición de la división Oeste de la Liga Americana.



Una de las pocas buenas noticias de los Astros es que el cubano Yordán Alvarez, su hombre grande a la ofensiva, sigue en fuego con el bate, aunque necesita la ayuda de sus compañeros para tratar de revertir el mal comienzo de la campaña.



En la semana del 10 al 16 de abril, el fornido toletero de Las Tunas disparó seis hits en 20 turnos, para average de .300, con tres carreras anotadas y seis remolcadas.



Como extrabases, despachó un cuadrangular y par de dobletes, para un slugging semanal de .458.



Con esas seis impulsadas llegó a 20 en total y es líder de ese departamento en todas las Grandes Ligas, empatado con Ryan Mountcastle, de los Orioles de Baltimore.



En lo que va del año, su average es de .288, con cuatro jonrones, promedio de embasamiento de .397 y slugging de .577.



En segundo lugar de los remolcadores de carreras está Randy Arozarena (17), figura clave en el récord que los Tampa Bay Rays empataron, al ganar 13 partidos seguidos para empezar la temporada.



El Charro de Vueltabajo empujó siete carreras en la semana, a pesar de haber bateado apenas para .214 (28-6), con un vuelacercas como único extrabase.



Su compañero de equipo Yandy Díaz también fue fundamental en la semana para los Rays, al irse de 21-5 (.238), con cuatro anotadas y tres remolcadas, par de bambinazos y slugging de .524.



El menor de los hermanos Gurriel, Lourdes Junior, le dio en la cara a la pelota en los últimos siete días y es un puntal en el ataque de los Diamondbacks de Arizona, sorpresivos líderes del Oeste en la Liga Nacional.



Yunito Gurriel se fue de 17-5 (.294) en la semana, con dos anotadas, tres impulsadas, par de biangulares y un jonrón.



El habanero José Barrero, hijo del ex jardinero de los Industriales Luis García, tuvo una rara buena semana ofensiva con los Rojos de Cincinnati.



Barrero, quien no ha logrado establecerse aún como un buen bateador, consiguió impulsar seis carreras en los últimos siete días, en los que bateó seis hits en 23 oportunidades (.261), anotó cinco y sumó un doble y un jonrón como extrabases.



Desde la lomita de los Yankees de Nueva York, el zurdo Néstor Cortés volvió a lucirse, con otra gran apertura en la semana.



Cortés trabajó siete episodios el viernes frente a los Mellizos de Minnesota y propinó siete ponches, en tanto permitió cinco hits y dos carreras limpias.



Dejó el partido en posición de ganar, pero no pudo anotarse la victoria, porque el relevista Clay Holmes se presentó inefectivo y desperdició la ventaja en el octavo inning.



Nasty Néstor tiene ahora tres aperturas en la campaña, con récord de 2-0 y efectividad de 2.60 en 17.1 entradas de actuación, con 15 abanicados y apenas dos bases por bolas concedidas.



El también zurdo Aroldis Chapman sigue impecable con los Reales de Kansas City.



En los últimos siete días salió al terreno en par de ocasiones y en dos entradas propinó cuatro ponches, con un pasaporte y un hit.



El lanzallamas holguinero mantiene su efectividad en 0.00, con 12 ponches en seis capítulos y un juego salvado.



El manager Matt Qatraro lo ha usado principalmente en el octavo inning y tiene por ahora al derecho Scott Barlow como cerrador, pero parece cuestión de tiempo para que el cubano recupere su función habitual, ante la inefectividad de su compañero de equipo (6.35).



Frío, frío



Luego de pasar sus primeros ocho años con los Medias Blancas de Chicago, José Abreu llegó con bombos y platillos a los Astros, para ocupar la posición que perteneció a su compatriota Yuli Gurriel.



Sin embargo, hasta ahora Pito no ha tenido gran impacto en su nuevo equipo y en los últimos siete días estuvo bien frío con el bate.



En 26 turnos apenas ligó tres imparables (.115) y se ponchó siete veces, mientras que todavía no ha disparado ni un jonrón con el uniforme de Houston.