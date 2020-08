Yomil indignado por dictamen sobre muerte de El Dany: "Hasta que no se haga justicia no vamos a parar"

El cantante cubano Roberto Hidalgo Puentes, Yomil, calificó de "falta de respeto" el dictamen médico de las autoridades cubanas sobre la muerte del famoso reguetonero Daniel Muñoz Borrego, más conocido como El Dany, fallecido el pasado 18 de julio.

"Acaban de dar el dictamen y es una grave falta de respeto con Daniel y su familia", dijo el cantante en su cuenta oficial de Facebook.

Yomil, quien había denunciado con anterioridad las irregularidades cometidas por el personal de salud del hospital Calixto García que atendió a El Dany, prometió que "en su momento" explicará "con lujo y detalle" la negligencia médica que, asegura, fue la verdadera causa del deceso de su colega y amigo.

"Hasta el momento estuvimos tranquilos, esperando a que ellos fueran inteligentes e hicieran justicia, pero por lo visto no se hizo. La vida se respeta y más la de mi hermanito que tenía tantas cualidades de un gran ser humano", añadió Yomil visiblemente indignado.

El artista le hizo saber a los seguidores del duo que protagonizó con El Dany hasta su fallecimiento que no se quedará de brazos cruzados: "A partir de hoy comienza mi lucha, y hasta que no se haga justicia no vamos a parar", aseveró.

El 20 de julio, dos días después de la muerte de El Dany, y tras las denuncias de Yomil en redes sociales, la Dirección Provincial de Salud de La Habana comunicó en una nota oficial que una comisión de "especialistas de alto nivel" investigaría las causas del fallecimiento del músico cubano.

"El Ministerio de Salud Pública nombró una comisión, integrada por especialistas de alto nivel, que profundiza en las causas de su muerte. Una vez concluido el trabajo de dicha comisión, si la familia lo considera pertinente, se harán públicos los resultados", decía la nota.

El comunicado aclaraba que El Dany "recibió el tratamiento acorde con el diagnóstico realizado por los médicos que lo asistieron".

Seqún Yomil, en un video publicado en Instagram en el que pidió que se hiciera justicia, lo sucedido con el reguetonero fue "una negligencia médica".

Yomil explicó que El Dany había ingresado en el hospital con dolor en las piernas. "Le hicieron muchas pruebas y no sabían qué era". Los médicos, añadió, decidieron dejarlo ingresado y ponerle un tratamiento de 10 días "con suero en vena" para inyectarle vitaminas a los nervios.

Cuando fue a verlo, un día antes del fallecimiento, El Dany se quejó con la enfermera de tener los brazos adoloridos de los pinchazos, y pidió que le cambiaran el tratamiento a uno más tolerable, aseguró el cantante.

Según la versión oficial, El Dany presentaba "un cuadro clínico de manifestaciones neurológicas periféricas", y falleció "como consecuencia de un evento cardiovascular agudo".