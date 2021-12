14ymedio: Mr Jones cuenta cómo el New York Times ocultó la hambruna en Ucrania

El diario 14ymedio hizo una reseña de la película de Agnieszka Holland sobre cómo Walter Duranty, corresponsal en Moscú del New York Times, negó el Holodomor en Ucrania revelado al mundo por el galés Gareth Jones.

Escribe el diario digital cubano que Jones tenía solo 27 años en 1933 cuando empezó a darle vueltas a una cuestión, "Si el Kremlin está en bancarrota, ¿cómo es posible que los soviéticos gasten tanto? La respuesta le costó semanas de hambre y frío, meses de aislamiento social y, finalmente, la vida, que le arrebataron a los 29 años. A cambio le descubrió al mundo el Holodomor, la hambruna infligida a Ucrania por la URSS en la que se estima que al menos cuatro millones de personas perdieron la vida".

Escribe Rosa Pascual en 14ymedio que Mr. Jones, una película filmada en 2019, "recupera la figura de este periodista y una de las historias que, casi cien años después de ocurrir, sigue intacta en el siempre latente conflicto entre Rusia y Ucrania".

Afirma la reseña que el joven Jones fue un genio precoz y que hablaba multitud de idiomas ya desde muy pronto, "incluido el ruso que le enseñó su madre, tutora de los nietos de John Hughes, el fundador de la ciudad ucraniana ahora conocida como Donetsk. A los 25 años ya era secretario de David Lloyd George, que había sido primer ministro británico entre 1916 y 1922; y en 1933 estaba en Alemania cuando el Partido Nazi ascendió al poder. Uno de los hitos de Jones fue, precisamente, entrevistar a Adolf Hitler aquel año, cuando lo acompañó en un vuelo a Frankfurt tras su nombramiento como canciller, encuentro tras el cual concluyó que había que frenar cuanto antes a aquel demente".

Apunta la reseña que para cuando Jones se instala en Moscú, "se reúne con Duranty, periodista británico del New York Times en Moscú, cuyos brillantes artículos sobre la transformación de la economía soviética le habían valido el premio Pulitzer y algo no menos relevante, el favor de Stalin. El prestigioso corresponsal, que vive en un universo paralelo de fiestas, drogas y orgías, no disimula en su intento de convencer a Jones para que no busque lo que no debe encontrar, pero el joven desafía la prohibición expresa de salir de la capital y se adentra por su cuenta en la helada tierra ucraniana, conocida antiguamente como el granero de Rusia".

La Hambruna

En noviembre se conmemoró en Ucrania el 86 aniversario del Holodomor, la hambruna impuesta por Stalin.

Un despacho de Radio Europa Libre-Radio Libertad reporta que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, dijo que la humanidad aún no tiene palabras para describir el dolor que sintieron los ucranianos durante la hambruna de Stalin.

El pueblo ucraniano recuerda esta fecha cada año, en el cuarto sábado de noviembre. Entre 3 y 7 millones de personas murieron en el Holodomor, lo que significa "muerte por hambre".

Millones de personas perdieron la vida cuando las autoridades soviéticas obligaron a los campesinos de Ucrania a acoplarse a granjas colectivas, por medio de la incautación de granos y otros productos.

El Parlamento de Ucrania, en 2006, declaró el Holodomor como un acto de genocidio contra el pueblo.

Entretanto, Rusia sigue rechazando la acusación y argumenta que una mala cosecha provocó escasez en varias partes de la Unión Soviética.