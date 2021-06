Wimbledon comienza en cinco días sin Rafael Nadal

El cubanoamericano Luis "Cuba" Arias se esmeró, se preparó, trabajó incansablemente en el gimnasio del entrenador cubano Ismael Salas, en Las Vegas, y el resultado sorprendió a muchos al robarle el show este domingo por la noche en la ciudad de Miami, Florida, al estadounidense Floyd Mayweather Jr, quien regresó al ring en pleito de exhibición, de entretenimiento.



"Cuba" Arias, de la división mediana (160 libras), brindó una exhibición de boxeo agresivo, combativo todo el tiempo. Tuvo varios resbalones por la lluvia caída en Miami. El ring se mojó y eso llevó a que cayera a la lona varias veces, tras perder el equilibrio, pero se repuso. En la pelea recibió un injusto conteo de protección, que más bien fue un resbalón.

Arias derrotó por decisión dividida en 10 rounds al ex campeón mundial en las 154 libras, el estadounidense Jarred Hurd.



El tercer hombre del ring, Chris Young, tuvo que trabajar mucho en ese pleito. Hurd en dos oportunidades le propinó golpes bajos a Arias, quien siempre mostró tremendos deseos de salir airoso.



El juez Toby Tamarkin se fue por el cubano por 96-93 , al igual que Mark Streisand (97-93), mientras que el tercer juez se inclinó por Hurd 95-94.



Desde el inicio del pleito, Cuba Arias mostró ese boxeo que gusta a los fans y a los televidentes: agresivo, fajador e incansable.



Con un boxeo en la corta y media distancias, con golpes a los planos bajos y derechas cortas a la cara de Hurd, además de swines efectivos, Arias demostró que pese a salir debajo en las apuestas, cuando hay una buena preparación, se pueden esperar resultados positivos.



Hurd, pese a tener mayor estatura y brazos más largos que Arias, no pudo con el empuje del cubano. Desde el segundo asalto el peleador cubano tuvo momentos difíciles. Se le abrieron dos heridas en su cara, que sangraron durante el resto del pleito.



Arias, quien nació en Milwaukee, demostró que está para empeños mayores en una división sumamente fuerte, que tiene como líderes mundiales al kazajo Gennady Golonkin, a los estadounidenses Jermall Charlo y Demetrius Andrade, el británico Chris Eubank Jr y al cubano Erislandy Lara, actual monarca en las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo.



Con ese sorpresivo éxito de Arias (19-2-9 KO) ante Hurd, ex campeón de tres organismos mundiales, el cubano americano debe subir en las clasificaciones y buscar una oportunidad por la corona del orbe en el peso mediano.



Hurt (24-2-16 KO) tiene una victoria polémica ante el cubano Lara, en pelea realizada el 7 de abril del 2018 en Las Vegas, Nevada. Dos jueces votaron a favor del Hurd 114-113 y el otro juez se fue por Lara 114-113.



En el cartel realizado el 6 de junio en la ciudad de Miami, regresó uno de los mejores púgiles de toda la historia, Floyd Mayweather Jr, en combate de exhibición ante el youtuber estadounidense Logan Paul.



No hubo jueces. Por lo tanto no vimos ni vencedor ni perdedor, pero el “Money” dominó los 8 rounds ante Paul.



Floyd (50-0-27 KO) y varias veces campeón mundial, no pudo derrotar por KO a Paul, quien tuvo un peso corporal de 189 libras, por 155 Mayweather Jr.



Floyd a nivel amateur derrotó en una oportunidad al cubano de Cienfuegos Lorenzo Aragón, en uno de los pleitos en cuartos de finales del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996.