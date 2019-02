Wade definió con un tiro de 3 puntos en la victoria del Heat ante los Guerreros

Con tres goles en la segunda parte, el Barcelona fulminó el miércoles 3-0 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para acceder a la final de la Copa del Rey por sexta vez consecutiva.



Luis Suárez rubricó dos de los tantos con los que el conjunto azulgrana selló un 4-1 a favor en el marcador global tras el empate 1-1 en el Camp Nou hace tres semanas. La otra anotación del Barcelona fue con un autogol del zaguero merengue Raphael Varane.



El Madrid, con una pletórica actuación de su juvenil atacante brasileño Vinicius Junior, generó numerosas ocasiones que desperdició por falta de acierto e intervenciones monumentales del arquero azulgrana Marc-André ter Stegen.



Implacable en las suyas, el uruguayo Suárez no perdonó, incluyendo una definición a lo Panenka al cobrar un penal para batir al portero costarricense Keylor Navas para poner cifras definitivas a los 73 minutos.



“En el segundo tiempo hemos tenido un nivel de acierto alto, y por eso no hemos llegado a zonas claras más veces”, reconoció el técnico del Barsa, Ernesto Valverde.



Los catalanes irán por un quinto título seguido del torneo de copa, algo sin precedentes, en la final que se jugará el 25 de mayo en Sevilla. El Madrid no alcanza la final del certamen desde que ganó el título por última vez en 2014 ante el propio Barcelona.



El otro finalista se decidirá este jueves, cuando el Valencia reciba al Real Betis tras igualar 2-2 en la ida en Sevilla.



Fue el segundo de tres partidos entre los dos clásicos rivales del fútbol español en menos de un mes, y el primero de dos consecutivos en el Bernabéu. Se toparán otra vez el sábado por La Liga, donde el Barcelona marcha al frente con una ventaja de nueve puntos sobre el Madrid.



Tras recibir un tanto en casa, el Barcelona necesitaba marcar en el Bernabéu para tener alguna oportunidad de seguir con vida. La situación no pintaba bien para el club catalán durante una primera mitad en que el conjunto blanco jugó mejor.



Los locales generaron la mayor parte de las oportunidades de gol, incluido un par muy claro de Vinicius, quien no pudo disparar en un mano a mano y luego envió el balón por encima del horizontal, a unos pasos del arco.



“Las ocasiones claras han sido de ellos. Hemos tenido pegada y hemos salido más determinados hacia el juego porque el 0-0 no nos servía de nada”, explicó Valverde. “También es cierto que esto es una cuestión de degaste y en la segunda parte no fue todo tan claro”.



El Barcelona capitalizó las fallas del Madrid y anotó poco después del intermedio. El uruguayo Suárez definió rasante frente a Navas tras un centro de Ousmane Dembélé, quien se escapó detrás de los zagueros del Madrid luego de un balón que filtró Jordi Alba por la izquierda.



La segunda diana llegó menos de 10 minutos después, cuando Varane trató de interceptar un centro de Dembélé a Suárez y terminó enviando la pelota a su propia puerta.



No pasó mucho tiempo para que Suárez completara su doblete, con el cobro temerario de penalti a los 73, luego que él mismo recibió una falta del volante brasileño Casemiro dentro del área.



Algunos aficionados del Madrid comenzaron a abandonar el graderío poco después del alarde de Suárez desde los 12 pasos. Igualmente, se escucharon algunos cánticos de protesta contra el presidente Florentino Pérez.



“Estamos tristes, queríamos jugar esta final”, lamentó el técnico argentino del Madrid, Santiago Solari. “Hemos caído con honor, hemos hecho todo lo posible, no hemos sido contundentes y ellos han sido muy contundentes”.



Gareth Bale, quien se salvó en la jornada de un castigo por un gesto al público tras anotar en un partido de La Liga frente al Atlético de Madrid, ingresó como suplente de Lucas Vázquez cuando el Madrid perdía por un gol.



Sin embargo, el atacante galés no pudo brindar mucho auxilio.