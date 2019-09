Vuelque de tractor deja 22 heridos en Granma

Un total de 22 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, es el saldo del accidente de tráfico ocurrido en Cuba este martes al volcar el remolque de un tractor en una carretera de la provincia suroriental de Granma.



El siniestro -uno más en la oleada de este tipo de sucesos registrada en las últimas semanas en la isla- tuvo lugar en la tarde cuando un tractor marca T-40 presentó dificultades técnicas y se separó de la carreta en la que transportaba un grupo de personas hacia varias comunidades del municipio de Niquero.

Los heridos más graves -diagnosticados con fracturas de cráneo y múltiples de tórax- se encuentran internados en los hospitales provinciales Celia Sánchez de la ciudad de Manzanillo y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.



Las causas del accidente están siendo investigadas "en profundidad" por autoridades del tránsito, según reporta la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El más reciente de los numerosos accidentes de tráfico registrados últimamente en el país caribeño tuvo lugar precisamente en la carretera que une las ciudades de Bayamo y Manzanillo, en la provincia de Granma, con saldos de dos muertos y 15 lesionados, a causa del choque entre una moto y un camión de pasajeros.



Ese fue el cuarto accidente mortal reportado por medios oficiales entre los días 12 y 30 de agosto pasado con resultado de doce fallecidos y varias decenas de heridos.



Al cierre de mayo pasado en la isla se habían contabilizado 4.134 accidentes de tráfico con un saldo de 269 personas fallecidas y 3.063 heridos, de acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Tránsito.



En ese periodo se registraron 10 accidentes masivos, con 25 personas fallecidas y 149 lesionadas.



El balance reveló que se repiten causas de los accidentes de 2018 como indisciplinas, acciones temerarias, la deficiente estructura vial y de señalización, el uso de vehículos para transporte masivo que no fueron diseñados para esa función y el envejecido parque automotriz, en muchos casos con más de 60 años de explotación.



A ello se suman en 2019 incidencias como no respetar el derecho de vía y la ingestión de bebidas alcohólicas que han aportado el 63% de los accidentes, el 61% de los fallecidos y el 63% de los lesionados.



Pero también crecen los sucesos provocados por no prestar la debida atención al vehículo, la presencia de animales sueltos en la vía y también tienen números rojos los atropellos de peatones y los conductores de motos.



Las autoridades también han reconocido que también influye el mal estado de las carreteras, de las que más del 75 % se encuentra en regular o mal estado, según datos del Ministerio de Transporte, que planea asfaltar la Autopista Nacional y la Carretera Central, dos puntos con alta frecuencia de accidentes.