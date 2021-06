“Voy a seguir mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba”, advierte Mary Karla Ares (VIDEO)

La periodista cubana Mary Karla Ares, en prisión domiciliaria, abogó este lunes en una directa en Facebook por la libertad de los otros activistas apresados durante la protesta pacífica en la Calle Obispo, en La Habana, y advirtió a sus represores que desde su encierro seguirá “mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba”.

La joven, que fue trasladada en la tarde del sábado desde la prisión del Guatao a su hogar en La Habana bajo una medida de reclusión domiciliaria, dejó claro que no está “en libertad”, sino retenida en su vivienda hasta el día del juicio, que aún no sabe cuándo se realizará.

Dijo que, aunque la buena noticia de la salida del hospital de Luis Manuel Otero Alcántara le ha levantado el ánimo, aún está muy preocupada por los otros detenidos el pasado 30 de abril. “Tienen que estar afuera, porque no han hecho nada”, aseveró.

Además de Ares, fueron arrestados ese día, y continúan tras las rejas, Esteban Rodríguez, Inti Soto Romero, Yuisán Cancio Vera, Luis Ángel Cuza y Thais Mailén Franco.

Explicó que en la manifestación pacífica de Obispo “nosotros no fuimos quienes empezamos a gritar, fue al revés, fueron ellos quienes comenzaron a intentar llevarnos. Nosotros estábamos sentados. Supuestamente comenzamos a armar un desorden público cuando ocurrió todo lo contrario”.

Según la periodista, colaboradora del medio independiente Amanecer Habanero, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), la policía intentó llevarse a Esteban Rodríguez, que estaba sentado en un banco, “y no lo íbamos a permitir”.

Ese día, dijo, “fuimos muy maltratados, fuimos golpeados (…). Todos fuimos muy violentados”.

Después de la detención, una vez trasladados a la Cuarta Unidad de Policía, los agentes quisieron obligarlos a firmar un acta en la que se les acusaba de “desorden público y resistencia”, pero ninguno firmó.

Ares explicó que una vez en prisión fue sometida a largas horas de interrogatorio. En la celda sufrió dolor por la ausencia de sus medicamentos, que los guardias prohibieron pasar a sus padres. “Estuve dos días gritando, con mucho dolor”, y cuando finalmente decidieron llevarla a un policlínico, allí “no había una inyección, una pastilla, un medicamento para aliviar mi dolor”.

La joven agradeció a todos los que reclamaron su liberación. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos se han pronunciado a favor de la joven y los otros detenidos en la manifestación de Obispo, entre ellas la Consultoría Jurídica Cubalex, el Comité para la Protección de los Periodistas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Artículo 19.

“El día que me dijeron que me iban a soltar, me dejaron bien claro que me estaban soltando, primero, por ser mujer, segundo, porque no tenía antecedentes penales, y tercero, por mi estado de salud. Ahí me hago una pregunta, ¿Thais no es mujer, como yo? Thais tiene tres hijos menores de edad. Thais es una mujer que lo que hizo fue simplemente expresarse. No agredió a un policía, no cayó en desacato, no se resistió”, señaló la periodista.

Ares dejó claro que continuará denunciando esta situación hasta que sus amigos sean liberados. “Son muchas dudas que tengo y no me puedo callar la boca; aunque no pueda salir de mi casa, desde aquí, no me voy a callar”, advirtió.

“Voy a seguir mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba”, concluyó Ares.