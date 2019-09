Casa Real de España mantiene en agenda visita de reyes a Cuba para aniversario 500 de La Habana

A pesar de la compleja situación política en España, la Casa Real mantiene en planes la visita de los Reyes a Cuba para noviembre, según adelantó este jueves el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"No tengo ninguna novedad, no me consta que haya ningún cambio", declaró el jefe de la diplomacia española luego de un desayuno informativo con el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

Borrell recordó que el Felipe VI y la reina Letizia tienen previsto visitar Cuba en ocasión de celebrarse el 500 aniversario de la fundación de la San Cristóbal de La Habana. La pareja real realizó un viaje similar a Centroamérica con motivo del 500 aniversario de la Ciudad Panamá.



"La visita se sustenta en los 500 años de la construcción de La Habana; pero no puedo anticipar lo que pueda ocurrir, en el Ministerio de Exteriores no consta que haya novedades", dijo el ministro

España celebrará elecciones el próximo 10 de noviembre, las cuartas en solo cuatro años, y los festejos oficiales por el aniversario de La Habana ocurrirán el 16 de noviembre.

"El Gobierno no ha facilitado de momento las fechas concretas de la visita de los Reyes a La Habana, aunque lo previsible es que no estén allí durante los actos oficiales del 16 de noviembre para no correr el riesgo de que coincidan con el presidente venezolano, Nicolás Maduro y el nicaragüense, Daniel Ortega", apunta la agencia Europa Press.



Precisamente en el mes de noviembre, pero de 1999, los padres del actual monarca, Juan Carlos I y la reina Sofía, visitaron la isla para participar a la IX Cumbre Iberoamericana. En aquella ocasión viajaron acompañados por José María Aznar y fueron recibidos por Fidel Castro.