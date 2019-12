Visita al "cuerpo de guardia", una pesadilla en Cuba

Faltante de sondas, yeso para emergencias ortopédicas, jeringuillas, bisturíes y medicamentos, entre otros, es el panorama que impera en las salas de emergencia o "cuerpos de guardia" de los hospitales cubanos.

Este es testimonio ofrecido a Radio Martí por doctores que laboran en dos de las tres provincias más pobladas del país.

En Santiago de Cuba en las salas de emergencia de los hospitales el personal de salud enfrenta un crítico desabastecimiento, tanto de medicinas así como utensilios, dijo el doctor Roberto Serrano.

"Aquí las torundas -por ejemplo- que se hacen son de algodón, porque no hay gasa. No hay sondas. Los trócar [dilatador] para hacer algún abordaje venoso, no aparecen. Las pinzas son insuficientes. Faltan muchos guantes. En la sala de quemados muchas veces hay que aplazar las curas porque, simple y llanamente, no hay material", explicó el galeno.

Desde Holguín, con más de un millón de habitantes, el traumatólogo Ramón Zamora califica de lamentable el deterioro y faltantes en las cuerpos de guardia del Pediátrico y el Lenin.

"No hay jeringuillas. Los pacientes que llegan que hay que suturarlos, pues para esto no hay bisturí". Tampoco hay "vendajes de gasa y hace más de cinco meses que no existe el yeso". Cuando un paciente requiere inmovilización se hace con "tablas de yagua" y "cajas de cartón".

Zamora añadió que en el hospital clínico quirúrgico, "cuando hacen el cambio de guardia, todos se van sin hacer un intercambio previo, una entrega. Casi a la hora y tanto es que aparece el personal médico", aseveró.

En la Habana, en las salas de emergencia hay faltante de sueros, agujas, guantes y hasta camillas para atender a los pacientes, reportó la periodista del diario digital 14ymedio, Luz Escobar.

En el 2018 los servicios médicos del gobierno cubano en el exterior generaron 6.400 millones de dólares, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.