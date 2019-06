"Violencia de género", causa de muerte de una cubana en España

La muerte de la cubana Lisbete Lastre ha sido considerada como de “violencia de género” por el ayuntamiento español de Ayamonte, Provincia de Huelva.

Lastre, de 45 años de edad, fue hallada el pasado sábado 8 de junio con signos de violencia a manos de su esposo, el también cubano Erasmo Lazcano (53), un ex militar del ejército en la isla que, además de escribir sobre temas culturales, ofrecía “charlas sobre problemas sociales, familiares y personales”.

La pareja fue encontrada en el residencial de Costa Esuri, de esa localidad de la región de Andalucía.

“Según han señalado fuentes del Emergencias 112 Andalucía, hacia las 08.30 horas se recibió una llamada en la que se alertaba de la existencia de gritos y llamadas de auxilio desde una vivienda de la calle José de Espronceda. Desde dicho teléfono se dio aviso a la Guardia Civil, que una vez en el lugar del suceso requirió asistencia sanitaria de manera urgente, aunque nada se pudo hacer por la vida de dichas personas”, reportó el medio local Huelva Hoy.

​En un comunicado publicado este lunes en su cuenta de Facebook, el ayuntamiento decretó dos días de duelo por la muerte de la mujer.

“Desde el Ayuntamiento de Ayamonte, tras la asistencia efectuada a la familia por el Centro de Información a la Mujer, comunicamos que los familiares y allegados de nuestra vecina, última víctima mortal de violencia de género, solicitan como deseo expreso, que no se difundan imágenes de la misma, que se eviten comentarios en redes sociales, que no se realice ningún tipo de acto de repulsa, y en la medida de lo posible, preservemos su intimidad por el bienestar del hijo menor de la víctima, y respetemos su dolor. El Ayuntamiento de Ayamonte decretará los días 11 y 12 de junio de luto oficial”, señala la nota.

El periodista Carlos Herrera, en su programa radial Herrera en COPE, reveló los detalles del último mensaje que Lazcano –un allegado suyo- le envió junto a fotografías de la familia.

“Salió de Cuba. Escribía y me enviaba sus artículos, sus cosas. Hablábamos de vez en cuando. Dos horas antes, quizá dos o quizá tres porque no conozco la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje con una fotografía de su mujer y de su hijo: ‘Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos. Y recuerda cuántas ilusiones, cuantos sueños, cuantos planes juntos. Y ahora romper toda esa historia”, habría escrito el homicida, según Herrera.

El diario ABC de Sevilla indicó que “ambos cuerpos presentaban heridas de arma blanca. El hombre tenía en su mano un cuchillo mientras que la mujer fue encontrada con un martillo también en una de sus manos”.

[Con información de los diarios ABC, de Sevilla; Huelva Hoy, Jornal do Algarve (Portugal) y el Ayuntamiento de Ayamonte]