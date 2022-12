Vicepresidenta del Parlamento Europeo entrevista a madre de preso del 11J y expresa solidaridad con el pueblo cubano

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová entrevistó a Aile Marcano, la madre del preso político Ángel Jesús Véliz Marcano, condenado a 6 años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio de 2021 en Camagüey.

Antes de comenzar el diálogo, la europarlamentaria manifestó su solidaridad con el pueblo cubano:

“Yo nací bajo una dictadura comunista en Checoslovaquia y la lucha de los cubanos me recuerda nuestra lucha por la libertad. Los cubanos están viviendo momentos muy difíciles y sufriendo una grave represión con más de 1.000 presos políticos”, dijo.

En su conversación con la madre cubana la funcionaria se interesó por la labor que ejercía el prisionero político antes de ser llevado a la cárcel y si era un activista o un disidente antes del 11J.

Marcano describió los estudios de Ángel Jesús hasta graduarse de profesor de Educación Física y su trabajo posterior en una escuela primaria donde obtuvo excelentes evaluaciones por su desempeño.

“Recibí una carta justificando y corroborando todo ese sentir hacia mi hijo por parte de todas estas personas que tuvieron la posibilidad de conocer el trabajo desempeñado por mi hijo como profesor. Luego se hizo cuentapropista y trabajó en restaurantes y bares, con sus documentos actualizados, su patente, su carnet de la ONAT (Oficina de Administración Tributaria)".

Antes de las manifestaciones, "mi hijo y yo éramos como un ciudadano común, no pertenecíamos a ninguna organización política ni opositora, simplemente, a las organizaciones que como todos los ciudadanos cubanos somos obligados a pertenecer a ellas, como el CDR (Comité de Defensa de la Revolución), FMC (Federación de Mujeres Cubanas) y en el caso mío, el Sindicato de Trabajadores de Cuba”, apuntó Marcano.

Asimismo, la eurodiputada pidió a la madre que le describiera cómo fue la detención de su hijo, si contó con la defensa de un abogado independiente y si conocía de algún tipo de presión del Estado sobre el jurista.

Respondió que la sacaron de la casa "con la excusa de hacer un trabajo en el INDER (Marcano trabajaba en el Centro Provincial de Medicina del Deporte) para luego ejecutar la acción de detención arbitraria de mi hijo”.

“Cuando regreso a casa, mi hijo había sido secuestrado, prácticamente, me dicen los vecinos por una enorme cantidad de agentes de policía que venían en patrullas, en motos…Ese fue el día más difícil de mi vida. Cuando llegué a mi casa y comprobé que mi hijo no estaba, había sido detenido”, explicó la entrevistada.

“Fui hasta la 2ª. unidad (de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria) y allí no me supieron decir. Gracias a un oficial que me llamó y me dijo que mi hijo estaba en la UPO (Unidad Provincial de Operaciones del Ministerio del Interior). Yo no sabía ni qué era la UPO. Él me dijo que era un centro de investigación criminal. Fui hasta allá y exactamente mi hijo estaba allí. Logré comunicación con mi hijo alrededor de a los 5 ó 6 días de estar detenido”.

“Yo fui hasta el bufete (Organización de Bufetes Colectivos) e hice el contrato oficial de un abogado, en este caso una abogada, la cual respondió, totalmente, como profesional en el juicio de mi hijo. Tuvo una participación muy contundente, bajo argumentos muy firmes”, resaltó.

“Pero evidentemente no valió para nada. Como todos los juicios a lo largo y ancho del país fueron juicios manipulados. Están siendo todavía juicios manipulados. Toda una farsa. Un teatro.... Todos los testigos eran del MININT (Ministerio del Interior). Cosas que responden a los intereses del totalitarismo al que estamos sometidos todos los cubanos”, lamentó.

“Saqué otro contrato para la revisión de causa y el abogado también pertenece a este sistema totalitario. Lo hago por estas vías formalmente, pero sé que la respuesta va a ser la misma, porque nosotros los cubanos no tenemos derechos. No se nos escucha, se nos violan todos los derechos y el debido proceso”.

Charanzová preguntó, además, si el gobierno cubano ofreció o proporcionó ayuda a la madre.

“Jamás he recibido ningún tipo de ayuda, ni espiritualmente. Al contrario, siempre he recibido vigilancia permanente, acusaciones, censuras, citaciones, hostigamiento, amenazas de que me van a llevar a prisión. Ya, por último, he recibido hasta agresiones físicas contra mi persona. Tortura psicológica en todo momento”, contestó Marcano.

“Después de la detención de mi hijo, el 18 de julio del 2021, mi vida se ha convertido en una total agonía, vamos a decir, una tortura psicológica … he sufrido secuestro porque me han desactivado mi línea telefónica, que no he podido ni anunciar a mi familia, ni hacerle saber a mis amistades de mi detención…me dan información falsa. Nunca he recibido una citación oficial bajo un documento firmado con los aspectos requeridos”.

Ya casi al finalizar su exposición Marcano resaltó que se siente orgullosa de su hijo:

“Él me dice que se siente un hombre libre… que se siente realizado, que se siente que ha descubierto la realidad y que está dispuesto a cumplir esos 6 años con dignidad en esas prisiones; que allí ha tenido la oportunidad de conocer personas valiosas también con las cuales se relaciona y comparte experiencias. Esto lo ha convertido en un hombre aún más grande, más gigante, porque se considera un patriota, un hombre digno. Y también yo lo considero así. Yo vivo orgullosa de mi hijo Ángel Jesús Véliz Marcano, para el cual pido libertad, justicia y que se cumpla el pedido de nosotros los ciudadanos cubanos: Libertad para nuestra Cuba, Patria y Vida”.

Por su parte, Dita Charanzová se comprometió a, desde el Parlamento Europeo, apoyar a los activistas y al resto del pueblo cubano.

“Desde el Parlamento Europeo le prometo que seguiremos haciendo todo lo que podamos para apoyar a los defensores de derechos humanos en Cuba, como su hijo y sus familias. Estamos con ustedes”, concluyó la política europea.

Esta conversación forma parte de una serie de entrevistas, coordinadas por la organización Cuban Prisoners Defenders, de personalidades políticas internacionales a madres de personas encarceladas por participar en las demostraciones del 11J.