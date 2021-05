Viceministra de Economía se aventura a hablar de colas en Twitter: los cubanos le dan una lección

Un tuit de la viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola Guitart, sobre las largas filas que los cubanos se ven obligados a hacer cada día para adquirir alimentos y productos de primera necesidad en los escasos establecimientos abastecidos en el país, ha generado una ola de críticas en internet.

El acceso al dólar sigue siendo la excepción, y no la regla, para la mayoría de los cubanos, que cobran su salario en pesos y no reciben remesas del exterior.

"Esta es una economía que piensa en más de 11 millones de personas. Las colas son molestas pero son un reflejo de no aplicar terapias de choque. Son la expresión de que existe acceso de todos a esos mercados", afirmó en Twitter la funcionaria.

Su comentario no fue bien recibido por los usuarios de esa red social, que recuerdan a la viceministra la verdadera situación de crisis económica que atraviesa la isla de gobierno comunista desde hace más de 6 décadas.

"¿Así que son consecuencias de no aplicar terapias de choque? ¿Y qué es la Tarea Ordenamiento? ¿Y las tiendas en MLC? Las colas son la consecuencia de la terapia de choque que nos han aplicado por 62 años", señaló el periodista José Raúl Gallego.

Otro usuario, que se identifica como Bojack Horseman, escribió: "Esto es increíble de verdad, le están tomando el pelo a un pueblo entero, hay que tener cara para publicar este tweet".

Mientras, Lapín García pidió la dimisión de la funcionaria.

"Este tweet es cuánto menos ofensivo, demuestran una vez más que los cabecillas de este país están totalmente desvinculados de la realidad del pueblo. Las colas y toda la miseria de Cuba se la debemos a la chapaucería económica que tiene implementado este sistema", afirmó.

En una respuesta similar, otro internauta reta a la viceministra a hacer una cola y experimentar la realidad de los cubanos de a pie: "¿Ha hecho usted alguna cola? ¿Molestas? Choque usted con una cola y la terapia la necesitará, se lo aseguro".

Los memes no se hicieron esperar:

En medio de una ola de contagios de COVID-19 que las autoridades sanitarias no han logrado contener, y el aumento de las muertes a causa del virus, los cubanos se debaten entre seguir las medidas de aislamiento o salir a la calle para abastecerse de lo necesario para sobrevivir. Las pocas tiendas con algunos productos disponibles no satisfacen la demanda.

El cuentapropista Abel Cartaya, residente en Matanzas, dijo que "las colas son el reflejo de la pésima gestión económica de un sistema lleno de trabas, Ineficiencia y burocracia". Añadió que "los funcionarios "no tienen ni la menor idea de lo que está pasando el pueblo, solo por mantener el control económico, han sacrificado al pueblo y sus esperanzas de crecimiento".

"Las colas son un reflejo de contracción económica y de mercado, señorita", le aclara a la funcionaria el usuario Alex Álvarez.

Una cubana residente en el Reino Unido ofrece a la viceministra otros vocablos para referirse a las colas: "¿Molestas? ¿Usted hace colas? Mejor no hablar de lo que no se sabe. Molestas es un eufemismo. Las colas son apocalípticas, infernales, humillantes, desesperantes, degradantes física, mental y moralmente ... Se aceptan aportes, que hay aún más adjetivos".

La joven Eliza Bosch Ramírez ofrece a la viceministra un ejemplo real de lo que son las colas en Cuba: "¿Molestas? Es una palabra muy bonita... He tenido que hacer colas de varios días, ¿Qué días digo?, semanas. Ir a marcar por las noches porque hay una supuesta lista, y cuando me toca el día de la compra he visto turnos vendidos, y al final no alcanzo nada".

Desde Miami, Saudy Hernández concluyó:

"Las colas son la manera de matarnos poco a poco. ¿En qué puedes pensar después de pasarte horas y horas en una cola para comprar productos de m.…? Uds. son ofensivos hasta con Uds. mismos, como seres humanos y "profesionales" de lo que sea que hayan estudiado. Increíble".