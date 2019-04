Venezolanos siguen agobiados por falta de electricidad a un mes de los apagones

La vida de los residentes en el estado de Zulia se ha convertido en una incertidumbre desde que a principios de marzo un apagón nacional dejara a casi todo el país a oscuras. Un mes después, el servicio eléctrico no ha sido restablecido en su totalidad.

El régimen de Nicolás Maduro señaló que el apagón se debió a un sabotaje perpetrado por Estados Unidos y Colombia, pero expertos aseguran que la verdadera causa es la falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.

Maduro ordenó un plan de “cortes programados” en todo el país, excluyendo a Caracas y los estados Vargas y Delta Amacuro, para recuperar el servicio eléctrico.

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró en una rueda de prensa el pasado miércoles que el 70% del estado tenía “sus circuitos energizados”. “Estamos convencidos que más temprano que tarde el estado Zulia, igual que el país entero, va a tener una estabilidad absoluta del sistema eléctrico” dijo Prieto.

Sin embargo, zulianos consultados por RadioTelevisiónMartí.com aseguran que el cronograma de racionamiento no se cumple correctamente.

Los entrevistados explicaron que su vida ha cambiado y ahora gira en torno al racionamiento de la luz. Daniela Gonzáles, estudiante universitaria, cuenta que en ocasiones solo tiene servicio eléctrico 4 horas al día en bloques separados.

La joven dijo que su rutina se ha visto afectada por los apagones. “Si me llega la luz a las dos de la mañana, me despierto y me pongo a hacer trabajos de la universidad porque necesito usar la computadora y el internet” explicó.

El racionamiento no discrimina por edad. Las madres zulianas también han tenido que adaptar su vida y la de sus hijos a la ausencia de luz, que trae consigo la falta de agua. Es el caso de Karen Ferrer, quien vive en el municipio de San Francisco y tiene dos niños pequeños. Ferrer cuenta que ahora sus hijos asisten al colegio solo dos días a la semana.

La mujer ha tenido que ingeniárselas cuando los hijos no tienen clases. “A veces mi mamá cuida a uno de mis niños, y yo llevo al otro al trabajo”, dijo. Además, cuando llega la luz en el día ella no asiste al trabajo porque necesita “dedicar el día completo a agarrar agua”.

Lorenzo Buonassisi tiene una compañía de envios nacionales desde Maracaibo. Desde marzo ha tenido pérdidas económicas en su negocio, pues a pesar de solo poder trabajar 6 días en el mes, igual le paga el sueldo completo a sus empleados. “ No es culpa de ellos, pero tampoco de la empresa. Tengo que pagarles porque el débil jurídico en Venezuela son los empleados” aseguró el empresario.

El caos hospitalario empeora

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se ha concentrado desde el primer día de su mandato en que entre la ayuda humanitaria a Venezuela, que aliviaría la crítica situación de los servicios hospitalarios en el país. A esta crisis hospitalaria, hay que sumar la falta de luz.

María Angelina Villalobos es médico pediatra en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo. Villalobos cuenta que la mayor parte del día el centro hospitalario está sin servicio eléctrico, y la luz que proveen las plantas eléctricas no llega a todo el centro médico.

“Generalmente las zonas que tienen luz son la de emergencia, el pabellón y la unidad de cuidados intensivos (UCI)” aseguró la especialista.

La doctora señaló que a pesar de que los médicos del hospital atienden a todos los pacientes que llegan, es lamentable que no puedan brindar una atención óptima y de calidad a los pacientes. “A veces nos llegan los niños muertos porque no los aceptan en otras instituciones, porque no hay luz o insumos”, explicó Villalobos.

Por ahora, los zulianos organizan su vida en base a los horarios en que llega la luz, anhelando que algún día llegue para quedarse.