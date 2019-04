Venezolanos de Miami esperanzados ante un día "histórico"

Los venezolanos en Miami reaccionaron este martes con una mezcla de esperanza y de cautela a los sucesos que se desarrollan en su país, donde el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, ha lanzado con ayuda de militares la Operación Libertad.

José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), señaló a Efe que es "un gran paso", pero el éxito de esta acción va a depender de cómo responda el pueblo venezolano, de "si sale masivamente a la calle".

El senador republicano por Florida Marco Rubio, quien está siguiendo en Twitter el desarrollo de los acontecimientos, pidió a los venezolanos que no sean meros espectadores y acaten el llamado de Guaidó a tomar las calles.



Deben respaldar a "su gobierno constitucional legítimo", no dejen que "les quiten esta oportunidad", "no permitan que este momento pase", "puede que no vuelva", subrayó.



El senador republicano Rick Scott, exgobernador de Florida, indicó en un comunicado que llegó la hora de que "el estamento militar al completo se una a Juan Guaidó y luche por la libertad del pueblo".



"El mundo entero está observando y esperando. Es la hora de dejar el diabólico reino de Maduro en el montón de cenizas de la Historia", señaló.

Del lado demócrata, la congresista por Florida Donna Shalala dijo que Venezuela amaneció con "aire de libertad" y manifestó su solidaridad con Guaidó y el pueblo venezolano "en estas horas decisivas para restablecer la democracia".

En Doral, ciudad del condado de Miami-Dade con una numerosa comunidad venezolana, el restaurante El Arepazo, habitual punto de reunión de los exiliados y la oposición a Maduro, más de 150 personas se habían congregado a medio día con banderas y prendas con los colores de la bandera de su país.



Vicente Pugliese, de Veppex, dijo a Efe que los venezolanos de Miami están "dando respaldo a pueblo y a los oficiales que se han puesto del lado correcto de la Historia" e hizo votos para que la Operación Libertad "desemboque en la salida del 'cartel' (de narcotráfico) que está usurpando el poder en Venezuela".



Carlos Pereira, otro venezolano radicado en el sur de Florida, donde se calcula que residen actualmente más de 200.000 venezolanos, dijo que el "madrugonazo" de hoy es fruto de un "descontento que no tiene revés alguno" y señaló que la "gente está respondiendo" al llamado de tomar las calles para lograr "una nueva Venezuela".



Guaidó dijo esta mañana desde la base aérea de La Carlota, y junto al líder opositor Leopoldo López, que fue liberado de su arresto domiciliario, que "el cese de la usurpación comenzó hoy".



"A la Operación Libertad, a los Comités de Ayuda y Libertad los invito inmediatamente a activarse, a cubrir las calles de Venezuela.



El Primero de mayo empezó hoy", dijo el presidente interino. La Asamblea de la Resistencia Cubana, formada por organizaciones del exilio en Miami y opositores dentro de la isla, mostró este martes su apoyo a Guaidó en su "justo reclamo del cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro".



"El momento es ahora. ¡Estamos contigo Venezuela!!!", dice la asamblea, que considera que este martes comenzó el fin de la "impunidad" de los "regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, responsables de socavar los valores y principios democráticos de nuestra región".



De acuerdo con fuentes venezolanas en Miami, cuando el consulado general cerró en 2012 había unos 20.000 venezolanos inscritos allí para votar, pero en 2018 la cifra había trepado a unos 220.000, debido a la crisis económica y social sin precedentes que vive el país suramericano y a la persecución de los opositores.

