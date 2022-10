Vargas Llosa sobre Montaner: “Es un ejemplo para los jóvenes latinoamericanos”

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aseguró este jueves en Madrid que el escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner “es un ejemplo magnífico para los jóvenes latinoamericanos” por defender los valores de la democracia y la libertad.

“Este es el homenaje de muchísimos jóvenes que, en América Latina sienten la opresión. Sienten, desgraciadamente, que las cosas no van bien (…) Es verdaderamente extraordinario el caso de Carlos Alberto Montaner. La manera cómo, durante años, ha defendido prácticamente solo las ideas que nosotros defendemos”, señaló Vargas Llosa durante el homenaje de la Fundación Internacional para la Libertad al intelectual cubano.

Para el Nobel, Montaner “ha sido desde la más tierna infancia una de las víctimas de Fidel Castro y de la revolución cubana (…), sin que jamás él haya respondido con calumnias o insultos”.

El fundador de la Unión Liberal Cubana agradeció el homenaje y reconoció que, pese a sus problemas de salud, se mantiene escribiendo semanalmente.

“Señores, yo tengo Párkinson, y eso me impide hablar correctamente, y me demoro, pero no [me impide] escribir”, dijo el intelectual cubano ante el auditorio reunido en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y sin perder su habitual sentido del humor, avisó: “No teman, queridos amigos. Este es el último homenaje al que los voy a someter”.

El periodista y escritor español Federico Jiménez Losantos recordó su gran amistad con Montaner y le solicitó que siga animando a todos, “desde Madrid, que se ha convertido en la capital de la libertad”. “Y, sobre todo, con algo que viene haciendo la oposición cubana desde hace 60 años: dar ejemplo”, aseveró.

El homenaje al coautor del “Manual del perfecto idiota latinoamericano” se produjo en medio de las celebraciones por los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Vargas Llosa, donde participaron personalidades como el expresidente español José María Aznar, y los expresidentes mexicanos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, entre otros. Los mandatarios Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Lacalle Pou (Uruguay) intervinieron de forma virtual.