Valle Roca sigue sin atención médica en prisión, reitera su esposa

Sin atención médica continúa el preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien ha perdido un gran porciento de su visión, en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, según denunció a Radio Martí su esposa, la activista Eralidis Frómeta.



"Continúa con el mismo problema de la visión. Me explicaba el viernes que no lo ha visto ningún médico porque ninguno quiere ir a la cárcel, porque no les ponen trasnporte, no tienen ningún beneficio, y se niegan a ir a la prisión, a atenderlos a ellos allí", dijo Frómeta.

La activista, que mantiene una campaña en redes sociales a favor de la liberación de su esposo y otros presos políticos en la isla, señaló que la afectación de la visión que sufre Valle Roca desde hace ya varios meses se ha ido agravando de forma preocupante.

"Cada día se le ha ido empeorando la visión, y hasta que un médico no lo vea y le haga los exámenes correspondientes, no se puede determinar qué es lo que le está causando esa pérdida [de la visión] con rapidez", alertó Frómeta.



El periodista independiente fue detenido en 2021 y condenado a 5 años de prisión, acusado de "propaganda enemiga de carácter continuado", tras publicar un video en redes sociales donde activistas lanzaban volantes desde un edificio en Centro Habana con frases de José Martí y proclamas a favor de la libertad de los presos políticos.



En enero de este año, tras recibir en el Combinado del Este una visita de un representante de la Fiscalía General en respuesta a una queja interpuesta ante esa instancia estatal por su esposa, Valle Roca responsabilizó a la Seguridad del Estado de su situación en prisión.

"La culpa de que no se me den beneficios en prisión, o de todo lo que me suceda, o de que no se me traslade a campamento, es de la policía política y de Raúl Castro", aseguró Valle Roca.

El caso del preso político, de 60 años de edad, nieto del fallecido líder comunista cubano Blas Roca Calderío, ha sido citado en varios informes de organizaciones internacionales sobre la libertad de expresión y prensa en Cuba, como el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.

El gobierno estadounidense también ha llamado la atención sobre la encarcelación del periodista, y de otros comunicadores independientes en la isla.